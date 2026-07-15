دبي تدخل عصر التملك الرقمي

لم تعد المنافسة في سوق عقارات دبي تقتصر على بناء الأبراج، أو تحقيق أرقام قياسية في المبيعات، بل انتقلت إلى مستوى أكثر عمقاً يتمثّل في إعادة تعريف مفهوم الملكية العقارية نفسها. فبيع شقة سكنية بالكامل خلال أقل من دقيقتين عبر تقنية «ترميز صك الملكية» لا يُمثّل مجرد إنجاز تقني، بل يعكس بداية مرحلة جديدة قد تغيّر طريقة الاستثمار العقاري حول العالم. وتكمن أهمية التجربة في أنها لا تعتمد على بيع حصص في شركة تمتلك العقار، كما هو معمول به في كثير من نماذج التملك الجزئي عالمياً، وإنما تمنح المستثمر ملكية مباشرة في الأصل العقاري نفسه، مع تسجيل اسمه على سند الملكية الرسمي. وهذا الفارق القانوني والتنظيمي هو ما يمنح النموذج الإماراتي قوة استثنائية، لأنه يجمع بين مزايا التكنولوجيا الحديثة والضمانات القانونية التي يحتاج إليها المستثمر.

لقد أثبتت دبي خلال السنوات الماضية، أنها لا تنتظر التحولات العالمية، بل تسعى إلى صناعتها، فبعد نجاحها في تطوير بيئة تنظيمية للأصول الافتراضية، جاء التعاون بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ليقدم نموذجاً عملياً لترميز العقارات داخل إطار قانوني واضح، ما يقلل المخاطر، ويرفع مستوى الثقة مقارنة بالعديد من التجارب الدولية.

وتعكس الأرقام حجم هذا التحول، فالطرح الثاني عبر منصة «Prypco Mint» بيع بالكامل خلال دقيقة و58 ثانية، بمشاركة 149 مستثمراً من 35 جنسية، بينما تجاوز عدد المسجلين على قائمة الانتظار 10 آلاف شخص. والأكثر دلالة أن نحو 70% من المشاركين في الطرح الأول كانوا يشترون عقاراً في دبي للمرة الأولى، ما يعني أن التكنولوجيا لم تسرّع عمليات البيع فحسب، بل وسعت قاعدة المستثمرين.

ولا تقتصر آثار هذا النموذج على تسهيل الاستثمار، بل تمتد إلى رفع كفاءة السوق بالكامل. فاختصار إجراءات نقل الملكية من أسابيع إلى يوم واحد، ينعكس على سرعة دوران الأصول، ويُعزّز السيولة، ويخفض كُلفة المعاملات، وهي عوامل ترفع جاذبية السوق أمام المستثمرين.

الأهم من ذلك أن هذه التجربة تؤكد أن مستقبل العقارات لا يمكن قياسه فقط بقيمة الأصول، وإنما أيضاً بكفاءة البنية الرقمية التي تديرها. وإذا كانت دبي قد نجحت سابقاً في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري، فإنها اليوم تخطو خطوة جديدة نحو قيادة عصر التملك الرقمي، حيث تصبح التكنولوجيا جزءاً من صك الملكية نفسه، وليس مجرد وسيلة لإتمام الصفقات.

وفي ظل هذا المسار المتقدم، يبدو أن الإمارة لا تعيد تطوير سوقها العقارية فحسب، بل تضع ملامح نموذج عالمي جديد قد تسعى أسواق كثيرة إلى محاكاته خلال السنوات المقبلة.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه



مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.