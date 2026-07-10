الدوريات الكبرى تصنع أبطال العالم

شهد دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 الحالية حضوراً أوروبياً لافتاً بوجود ستة منتخبات من أصل ثمانية تأهلت إلى هذه المرحلة المهمة في البطولة، وهي فرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا، وإنجلترا، والنرويج، وسويسرا، فيما اخترق القائمة المنتخب المغرب، وهو الفريق العربي والإفريقي الوحيد بين كبار أوروبا، إضافة إلى حامل اللقب منتخب الأرجنتين، ممثل قارة أميركا.

هذه الهيمنة الأوروبية لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة سنوات طويلة من العمل الاحترافي الحقيقي، والاستثمار في تطوير اللاعبين، وقوة المنافسة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى التي أصبحت المصنع الأول لنجوم كرة القدم العالمية.

القاعدة الكروية تؤكد أن الدوري القوي يفرز منتخباً قوياً، وما نشاهده اليوم في أوروبا من تطور فني، وسرعة في الأداء، وتكتيك عالٍ، ومنافسة أسبوعية بين أفضل الأندية في العالم، ينعكس بصورة مباشرة على قوة المنتخبات الوطنية.

وليس من قبيل المصادفة أن معظم لاعبي المنتخبين الأرجنتيني والمغربي ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى، وهو ما منحهم الخبرة والجاهزية للمنافسة على أعلى المستويات، وقادهم إلى بلوغ دور الثمانية بكل جدارة.

إن الوصول إلى الأدوار النهائية في البطولات العالمية لم يعد يعتمد على الموهبة وحدها، بل أصبح مرتبطاً ببيئة احترافية متكاملة تصنع اللاعب وتطوره باستمرار.

لذلك تبقى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى البوابة الحقيقية نحو المنافسة على الألقاب العالمية، وهي رسالة واضحة لكل الاتحادات الكروية الساعية إلى صناعة منتخبات قادرة على المنافسة في المستقبل.

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