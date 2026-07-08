سوق المكاتب «نجم ساطع» في عقارات دبي

تسطع سوق المكاتب نجماً في سماء عقارات دبي منذ بداية عام 2026، بعدما تحوّلت من قطاع فرعي في العقارات التجارية إلى مرآة واضحة للاقتصاد الجديد في الإمارة، فالأداء اللافت لهذه السوق لم يعكس فقط ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية، بل يؤكد على اتساع حضور دبي كمركز عالمي للأعمال والمال والتكنولوجيا وإدارة الثروات.

ولعل ما يحدث في سوق المكاتب اليوم ليس طفرة مؤقتة، بل نتيجة طبيعية لمسار اقتصادي رسمته دبي بعناية على مدى سنوات، عبر بيئة أعمال مرنة، وتشريعات جاذبة، وبنية تحتية عالمية.

ومن هنا، لم يعد الطلب على المكاتب مجرد حركة في السوق العقارية، بل أصبح مؤشراً متقدماً على قوة الاقتصاد، لأنه يعكس توسع الشركات العالمية، وافتتاح المقرات الإقليمية، وتسارع نمو قطاعات المال والتكنولوجيا والخدمات.

وتؤكد أحدث الأرقام قوة هذا التحول، فقد سجلت مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 13.1 مليار درهم عبر 1668 صفقة، متجاوزة إجمالي مبيعات القطاع خلال السنوات السبع السابقة مجتمعة بين 2019 و2025، والتي بلغت 5.48 مليارات درهم.

وتكشف هذه القفزة عن إعادة تقييم حقيقية لأهمية العقارات التجارية في اقتصاد دبي، وتوضح لماذا يتفوّق هذا القطاع في زخمه على كثير من مكونات السوق السكنية خلال العام الجاري.

وتبرز منطقة «الخليج التجاري» في قلب هذه الدورة، بعدما استحوذت على نحو 52% من قيمة مبيعات المكاتب على الخريطة خلال النصف الأول، بقيمة بلغت 6.8 مليارات درهم، فيما يواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كوجهة مفضلة للمؤسسات المالية العالمية، مستفيداً من منظومته القانونية والتنظيمية والخدمية المتقدمة.

واللافت أيضاً أن الطلب لم يأت من مضاربين، بل من شركات كبرى تسعى إلى ترسيخ حضور طويل الأجل في دبي. ومع تراجع معدلات الشواغر في الأبراج الممتازة إلى مستويات شديدة الانخفاض، بالتزامن مع زيادة إيجارات المكاتب الفاخرة بأكثر من 17% خلال الربع الأول من 2026، يتضح أن السوق مدعومة بطلب مؤسسي حقيقي ونوعي.

لقد تغيّر مفهوم المكتب في دبي، فلم يعد الموقع وحده كافياً، بل باتت الشركات تبحث عن مبانٍ ذكية ومستدامة، ومساحات مرنة، وبيئة عمل تعزز الإنتاجية وتستقطب الكفاءات، وهذا يدفع المطورين إلى إطلاق جيل جديد من المشاريع المكتبية النوعية.

لذلك فإن سوق المكاتب في دبي تدخل حالياً دورة نمو مؤسسية تقودها قوة الاقتصاد الحقيقي، لا موجة مؤقتة. ومع استمرار انتقال الشركات والكفاءات ورؤوس الأموال إلى الإمارة، ستظل المكاتب عنواناً لجاذبية دبي، ودليلاً على قدرتها على تحويل الطلب العالمي إلى فرص استثمارية مستدامة.

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