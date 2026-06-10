مونديال 2026.. مكاسب اقتصادية وقيمة فنية استثنائية

تُمثّل بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، حدثاً تاريخياً واستثنائياً على المستويين الرياضي والاقتصادي. وستكون النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً، وخوض 104 مباريات، ما يمنحها زخماً عالمياً غير مسبوق.

وتشير التوقعات إلى تحقيق عوائد مالية بمليارات الدولارات من حقوق البث التلفزيوني والرعاية والإعلانات والتسويق، إلى جانب الإيرادات السياحية الضخمة التي ستستفيد منها المدن المستضيفة، كما ستشهد قطاعات الفنادق والطيران والنقل والتجزئة نمواً ملحوظاً، نتيجة تدفق ملايين المشجعين من مختلف أنحاء العالم.

وعلى الصعيد الرياضي، ستوفر البطولة فرصة أكبر لمنتخبات جديدة للمشاركة والاحتكاك بأفضل المدارس الكروية العالمية، ما يرفع من المستوى الفني، ويُعزّز انتشار اللعبة وتطورها، كما ستشهد المنافسات حضور نخبة نجوم العالم في واحدة من أقوى النسخ المنتظرة، الأمر الذي سيزيد من الإثارة والتنافسية، ويمنح الجماهير متعة كروية استثنائية.

وستسهم الاستثمارات في المنشآت الرياضية والبنية التحتية في إيجاد فرص عمل جديدة، وتحقيق فوائد اقتصادية مستدامة تمتد لسنوات بعد انتهاء البطولة. وفي ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، يُمثّل المونديال فرصة حقيقية لتنشيط الاقتصاد، وتعزيز الثقة الاستثمارية بالدول المضيفة.

إن كأس العالم 2026 ليس مجرد بطولة لكرة القدم، بل منصة عالمية تجمع بين القوة الاقتصادية والقيمة الفنية والرسالة الرياضية، لتؤكد مجدداً أن الرياضة أصبحت صناعة متكاملة قادرة على تحقيق التنمية، وتعزيز التقارب بين الشعوب والأمم.

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