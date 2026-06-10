زخم العقارات التجارية

رغم التوترات الجيوسياسية التي تضغط على المنطقة، تواصل دبي جذب الشركات ورؤوس الأموال بوتيرة متسارعة، لكن هذه المرة عبر بوابة العقارات التجارية. فالطلب لم يعد يقتصر على السكن الفاخر، بل امتد بقوة إلى المكاتب والمتاجر والأصول التجارية عالية القيمة. ويعكس هذا الزخم تحول دبي إلى مركز إقليمي لإعادة تمركز الشركات العالمية التي تبحث عن بيئة أكثر استقراراً للأعمال، كما يؤكد قدرة الإمارة على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية.

وتظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، زيادة مبيعات العقارات التجارية إلى 17.2 مليار درهم، عبر 2941 صفقة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 5.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو جاوز 191%.

والأهم أن السوق اقتربت بالفعل، خلال خمسة أشهر فقط، من معادلة إجمالي مبيعات عام 2025 بالكامل والبالغة 18 مليار درهم، ما يعكس تسارعاً استثنائياً في الطلب على الأصول التجارية. لكن القراءة الأعمق لهذه الأرقام تتعلق بطبيعة التحول الذي تشهده دبي، فالنشاط الحالي يشير إلى أن الإمارة باتت تستفيد من إعادة تموضع الشركات العالمية إقليمياً، في ظل سعي مؤسسات مالية وتقنية وتجارية إلى تأمين وجود طويل الأجل داخل بيئة مستقرة تنظيمياً ومالياً، مقارنة بكثير من الأسواق المحيطة.

ويبدو هذا التحول واضحاً في سوق المكاتب تحديداً التي استحوذت وحدها على نحو 14 مليار درهم من إجمالي المبيعات، بينما ذهبت الحصة الكبرى إلى المكاتب قيد الإنشاء بقيمة 11.8 مليار درهم، وهذه النقطة تحديداً تحمل دلالة مهمة، حيث إن المستثمرين لا يشترون فقط أصولاً جاهزة، بل يراهنون على الطلب المستقبلي أيضاً، ما يعكس ثقة ممتدة بقدرة دبي على الحفاظ على مكانتها مركزاً للأعمال خلال السنوات المقبلة.

كما تكشف التوزيعات الجغرافية عن خريطة النفوذ الاقتصادي الجديدة داخل الإمارة، فقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المشهد بقيمة مبيعات بلغت سبعة مليارات درهم، تلتها مناطق مثل المركز التجاري الثاني و«تيكوم» وأبراج بحيرات جميرا، وهي مناطق ترتبط مباشرة بقطاعات المال والتكنولوجيا والخدمات العالمية. واللافت أيضاً أن الطلب امتد بقوة إلى المكاتب والمتاجر الفاخرة عالية القيمة، مع تسجيل 228 صفقة جاوزت قيمة الواحدة منها 20 مليون درهم خلال خمسة أشهر فقط، ما يعكس تحول العقارات التجارية في دبي من مجرد أصول تشغيلية إلى أداة استثمارية وسيادية تستهدفها الشركات الكبرى والصناديق العالمية، كجزء من استراتيجيات التوسع الإقليمي طويلة المدى.

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