«حلم وطن».. حملة الأمل والطموح

أطلق اتحاد كرة القدم حملة «حلم وطن» تزامناً مع انطلاق ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، لتكون دعوة وطنية جامعة تحت راية واحدة، هدفها الأكبر هو تحقيق الحلم الكبير لكل إماراتي ومقيم على أرض الوطن.

هذه الحملة ليست مجرد شعار، بل هي رسالة وطنية شاملة تُعبّـر عن الروح العالية، والتكاتف المنشود بين جميع أطياف المجتمع الإماراتي، من القيادة الرشيدة، إلى المسؤولين، والجهاز الفني والإداري، وصولاً إلى اللاعبين والجماهير.

إن «حلم وطن» هو امتداد لحلم طال انتظاره منذ المشاركة التاريخية الأولى في مونديال 1990، حينما صنع جيل من النجوم إنجازاً لا يُنسى، واليوم تنتظر جماهير الإمارات جيلاً جديداً يُعيد الأمجاد، ويكتب التاريخ من جديد.

المسؤولية الآن على عاتق اللاعبين الذين يحملون تطلعات أمة، ويقفون أمام فرصة تاريخية لصناعة الفارق، وتحويل الحلم إلى حقيقة ملموسة على أرض الملاعب.

الطريق إلى المونديال ليس مفروشاً بالورود، بل مملوء بالتحديات، وأولى الخطوات تبدأ في 11 أكتوبر 2025 أمام منتخب عمان، تليها المواجهة المرتقبة ضد منتخب قطر في 14 أكتوبر 2025، وكلتاهما تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط.

دولة الإمارات ليست غريبة على قصص النجاح، فقد أثبتت على مرّ السنين أنها وطن لا يعرف المستحيل، وأن الطموح فيها لا سقف له، لذلك فإن حلم التأهل ليس بعيداً.

نحن على ثقة تامة باتحاد الكرة، وبالأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وباللاعبين الذين يمتلكون العزيمة والإصرار لتمثيل الدولة بأفضل صورة ممكنة.

الشارع الرياضي الإماراتي يقف خلف «الأبيض»، يهتف بصوت واحد: «كلنا حلم وطن»، لأن هذا الحلم ليس فردياً، بل هو حلم جماعي يُنتظر أن يتحول إلى واقع.

معاً بالتكاتف والدعم، نقترب أكثر من المونديال، ونُمهّد الطريق أمام إنجاز إماراتي جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها الدولة في مختلف المجالات.

ليس هناك مستحيل في وطن اللامستحيل، ومع إصرار «الأبيض»، والتفاف الجماهير، ودعم القيادة، سيتحقق حلم وطن.

كلنا خلفكم يا أبطال الإمارات.. وكلنا «حلم وطن».

