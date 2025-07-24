من الجيد أن منتخبنا الوطني قرر العودة إلى المعسكرات البعيدة عن أيام توقف (فيفا)، بعدما شاهدنا معاناة الأبيض مع مسألة التجمعات التي تكون في أيام التوقف الدولية، لأن الفريق مع كثرة العناصر الجديدة والتغييرات على مستوى الجهازين الفني والإداري، افتقد الاستقرار والتجانس، وهو ما أدى إلى تذبذب النتائج.

أعتقد أن قرعة الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 منحتنا فرصة كبيرة من أجل خطف البطاقة المؤهلة مباشرة إلى العرس العالمي، بعدما أوقعت منتخبنا الوطني إلى جانب قطر وعمان، وهذا ليس تقليلاً من قيمة المنتخبين إطلاقاً، لكن الحظوظ الآن باتت متساوية، وربما هناك فرصة حقيقية للأبيض، لكن التأهل بحاجة إلى عمل حقيقي.

ينتظر المدرب كوزمين عملاً ضخماً من أجل الوصول إلى التوليفة التي يمكن أن يعتمد عليها في المباراتين، لاسيما مع إضافة خمسة أسماء جديدة إلى قائمة الأبيض، وربما سيكون الروماني بحاجة إلى المزيد من الوقت والتجمعات قبل خوض مباراتي التصفيات الحاسمتين في أكتوبر المقبل.

لا أعتقد أن منتخب قطر هذه المرة سيكون بالشكل الذي ظهر عليه في التصفيات الماضية، لأنه قام بتغيير الجهاز الفني أيضاً، واستدعى العناصر القديمة، ومنح اتحاد الكرة القطري الأولوية للمنتخب في المرحلة المقبلة، والآن العنابي في معسكر خارجي، والأمر ذاته بالنسبة لعمان الذي تعاقد مع كيروش وسيعلن في الأيام المقبلة البرنامج التحضيري للملحق القاري.

نأمل من كوزمين أن يحل لنا المعضلة الكبرى في المنتخب، بعدما أثبتت العديد من المباريات الماضية أن هناك أزمة حقيقية في وسط الملعب، وتحديداً في خانة الارتكاز، وربما سيتمكن المدرب من إيجاد التوازن المطلوب مع انضمام نيكولاس خيمينيز الذي يجيد اللعب في الوسط وكصانع ألعاب، ويملك الخبرة أيضاً.

ننتظر من اتحاد كرة القدم إطلاق مبادرات للجماهير من أجل ضمان أعلى حضور في المباراتين، ويجب أن يكون كل التركيز على هاتين المواجهتين، لأن كرة القدم الإماراتية بحاجة إلى الوصول إلى المونديال، والفرصة مؤاتية هذه المرة، ويجب ألّا نفرط فيها إطلاقاً، لأننا عانينا كثيراً بما يكفي، ويجب أن ننجح هذه المرة.

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