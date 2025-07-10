التأمين الأخضر يُدخِل الحلول الصديقة للبيئة إلى قطاع التأمين. ويشير هذا المصطلح إلى وثائق تأمين تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تحفيز الخيارات الخضراء، وتغطية المشاريع الصديقة للبيئة.

تشمل خيارات التأمين الأخضر قطاعات التأمين على السيارات والمنازل والأعمال، حيث تُكافئ وثائق هذا التأمين السلوك منخفض الانبعاثات، كما تقدم بعض شركات التأمين خططاً تأمينية تعتمد على الاستخدام، وتوفّر خصومات على تأمين المركبات الكهربائية أو الهجينة، ما يساعد على خفض الانبعاثات، أما تأمين المنازل فمن خلاله قد يحصل مالكو المنازل على خصومات على الأقساط بنحو 5% للمنازل الموفرة للطاقة، كما تغطي بعض الخطط إعادة البناء باستخدام مواد مستدامة بعد الأضرار.

وإذا ما نظرنا إلى التأمين التجاري، فإنه يمكن أن تتضمن الوثائق التجارية ملحقات تغطي البناء الأخضر، وقد تحصل الشركات التي تمتلك أساطيل هجينة أو كهربائية على تخفيضات في تكاليف التأمين على مركباتها، كما توفر تغطية المسؤولية البيئية المتخصصة بالحماية ضد الأضرار المتعلقة بالتلوث غير المشمولة في وثائق التأمين التقليدية.

يشهد التأمين الأخضر نمواً سريعاً، وقد قُدرت قيمته عالمياً بنحو 15 مليار دولار أميركي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 40 مليار دولار بحلول 2033، وتتبنى شركات التأمين مبادئ الاستدامة؛ إذ إن نحو 72% من شركات التأمين العالمية اتخذت أو تخطط لاتخاذ إجراءات تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقد توسعت أيضاً منتجات التأمين الصديقة للبيئة، مع سعي المزيد من المستهلكين إلى تغطيات تنسجم مع قيمهم اتجاه البيئة.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يكتسب التأمين الأخضر زخماً كجزء من جهود الاستدامة الوطنية، وتعهّدت الإمارات بتحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050 كما أُقرت خطوات تنظيمية (مثل الإفصاح عن معايير ESG لعام 2024 لشركات التأمين)، مما حفّز قطاع التأمين على دعم الاقتصاد الأخضر، وبدأت شركات التأمين المحلية بطرح منتجات خضراء تماشياً مع أهداف الحكومة، كتوفير تغطية تأمينية لمشاريع الطاقة الشمسية.

يمكن للتأمين الأخضر تسريع وتيرة الاستدامة، عبر توجيه اختيارات المستهلكين والشركات، فالحوافز المقدمة للسلوك الصديق للبيئة تشجّع على تبنّي السيارات الكهربائية وممارسات البناء الأخضر ومشاريع الطاقة المتجددة، في الوقت ذاته تعيق بعض التحديات الانتشار الأوسع لهذا النوع، ولايزال الوعي العام بالتأمين الأخضر محدوداً.

في المحصلة، يمثل التأمين الأخضر تقاطعاً واعداً بين التمويل والمسؤولية البيئية، وتحقيق إمكاناته الكاملة مرهون بزيادة الوعي، ووجود سياسات داعمة، واستمرار ابتكار قطاع التأمين في الإمارات لمنتجات تضع الاستدامة أولوية.

*مؤسس سهيل للحلول الذكية

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