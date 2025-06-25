دبي قبلة عالمية للاستثمار العقاري

تحوّلت دبي خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، بفضل بيئة اقتصادية جاذبة، وتشريعات مرنة، وبنية تحتية من الطراز العالمي، ورؤية استراتيجية تتبنى مفاهيم النمو المستدام والتنويع الاقتصادي. هذه العوامل مجتمعة جعلت الإمارة مركزاً مفضلاً للمؤسسات المالية الكبرى التي بدأت بتوجيه استثمارات ضخمة إلى سوق العقارات المحلية.

ويشهد القطاع العقاري في دبي طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 70% خلال أربع سنوات فقط، بحسب تقرير حديث لوكالة «بلومبيرغ»، هذا الارتفاع لا يعكس فقط الأداء القوي للسوق، بل يكشف أيضاً عن طلب متزايد من المستثمرين الدوليين الباحثين عن عائدات مرتفعة واستقرار طويل الأمد. وقد أسهم هذا النمو اللافت في جذب مؤسسات مالية عالمية مثل «غولدمان ساكس»، و«بروكفيلد» الكندية، وصندوق «تيمسيك» السنغافوري، التي بدأت فعلياً ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السوق.

وتُعد «بروكفيلد» من أبرز اللاعبين العالميين في قطاع العقارات، حيث تدرس حالياً تطوير مشروع مجمّع سكني وتجاري متكامل في منطقة «دبي هيلز»، أحد أكثر المجتمعات السكنية الواعدة في الإمارة. ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة متكاملة تجمع بين السكن الفاخر والمرافق التجارية الحديثة.

في المقابل، أعلنت شركة «مابل تري» التابعة لصندوق «تيمسيك» السنغافوري عن خطط لضخ استثمارات تُقدّر بنحو ملياري دولار في المنطقة، وذلك بعد افتتاح مكتبها الجديد في أبوظبي، هذه الخطوة تعكس الثقة المتزايدة لدى المؤسسات الآسيوية في السوق الإماراتية، ودبي على وجه الخصوص، باعتبارها منصة استراتيجية لإدارة وتوسيع استثماراتها في الشرق الأوسط.

ويعزز هذا التوجه العالمي تجاه دبي عوامل إضافية عدة، من أبرزها: توفير فرص تملك حر للأجانب في عدد من المناطق الحيوية، وتقديم إقامات طويلة الأمد للمستثمرين، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به الإمارات.

كما تسهم استضافة دبي فعاليات اقتصادية كبرى، وارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة، في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار العقاري. وبالنظر إلى الأداء الحالي، يتوقع الخبراء استمرار النمو خلال السنوات المقبلة، ما يجعل دبي بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل.

لقد أثبتت دبي أنها ليست مركزاً مالياً وسياحياً عالمياً فحسب، بل وجهة متميزة للاستثمار العقاري الذكي، القائم على الابتكار والاستدامة والعائدات المجزية، ومع استمرار تدفق الاستثمارات، يتوقع أن تشهد دبي مزيداً من المشاريع العقارية الكبرى التي ستعزز من مكانتها كمركز عالمي للاستثمار، وتحفز على تنمية القطاعات الأخرى المرتبطة بالعقارات، مثل السياحة والتجارة.

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