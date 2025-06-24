شارع الشيخ زايد مكمن الفرص

نحو 128 قطعة أرض مسموح بتحويلها إلى «تملك حر» على شارع الشيخ زايد، ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية، من إجمالي 457 قطعة تشملها مبادرة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المتعلقة بالسماح لمُلّاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، ومنطقة الجداف في دبي، بتحويلها إلى تملك حر، المعلن عنها بداية العام الجاري 2025.

مالكو هذه الأراضي هم المستفيد الأول من القرار، لأن المنطقة تعد أحد المعالم الرئيسة في دبي بقطاعات السياحة والعقارات والأعمال، ورسوم تحويل الأرض إلى «تملك حر» البالغة 30% من قيمة التثمين، لن يكون لها تأثير عليهم بالنظر إلى العائدات التي من الممكن أن يحصلوا عليها. وبالنظر إلى قيمة المنطقة بحد ذاتها، ونوعية المشاريع العقارية المطلوبة بها، فلن تكون مشاريع عادية، بل ضمن فئة الراقية، كما لن تخلو بطبيعة الحال من العلامات التجارية العالمية، باعتبار شارع الشيخ زايد، أحد الشرايين الرئيسة لمدينة دبي ومعالمها الحيوية، فمثلاً، تم خلال الأيام القليلة الماضية إطلاق مشروعين جديدين من أضخم المشاريع: برج من 80 طابقاً يضم فندقاً من فئة (خمس نجوم) وشققاً سكنية. ومشروع من ستة أبراج سكنية فاخرة متصلة ببعضها بعضاً عبر مسار علوي، وتضم 1225 وحدة سكنية، ولكم أن تتخيلوا المشهد الجديد لهذا الشارع مستقبلاً، وكم من برج أو ناطحة سحاب جديدة سيستقطبها. عدد الخيارات المحتملة كثيرة، ما يعني أن الفرص الاستثمارية التي تحملها هذه المبادرة كثيرة ومتنوعة أمام من يبحثون عن فرص جديدة ومجدية ومميزة في آن واحد بقطاع عقارات دبي.

نحن اليوم أمام فرصة استثنائية، بموقع استثنائي كان فيما مضى محدوداً جداً بالنسبة للغالبية العظمى منهم، وقيمة هذا الموقع تحديداً، ستعزز ترسيخ وجود كثير من المستثمرين الدوليين بالسوق.

مبادرة السماح لأصحاب الملكيات الخاصة في شارع الشيخ زايد بتحويلها إلى تملك حر، هي إضافة مهمة لهم كأصحاب قرار لرفع قيمة عقاراتهم، والاستفادة من نشاط السوق، علاوة على أنها تسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجيات حكومية رئيسة عدة، في مقدمتها استراتيجية القطاع العقاري 2033، التي تركز على زيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%، ومضاعفة قيمة المحافظ العقارية، إلى جانب استراتيجية دبي الحضرية 2040، التي تركز على رفع جودة الحياة وتطوير مجتمعات حضرية متكاملة ومستدامة.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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