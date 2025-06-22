مهارات التعلم الاجتماعي في حياتنا

في ظل تعقيدات العصر الحديث ووتيرة الحياة السريعة وضغوط الحياة المتراكمة، أصبحت المهارات الأكاديمية وحدها غير كافية لتحقيق النجاح الشخصي والمهني، حيث تبرز الحاجة إلى امتلاك مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي كعامل حاسم في فهم الذات وبناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين.

وتتمحور هذه المهارات حول جوانب عدة، يأتي على رأسها الوعي الذاتي الذي يمكّن الفرد من فهم مشاعره، وقيمه، ونقاط قوته وضعفه، ثم تأتي بعد ذلك إدارة المشاعر من خلال قدرته على التحكم في الانفعالات، والتكيف مع الضغوط المختلفة التي تواجهنا في الحياة اليومية.

في حين يتمثل جانب آخر في الوعي الاجتماعي، الذي يمكننا من فهم مشاعر الآخرين، واحترام الاختلافات بين الأفراد.

وتلعب مهارات بناء العلاقات دوراً محورياً في تعزيز التواصل الفعال والتعاون مع الآخرين، إضافة إلى القدرة على حل النزاعات بشكل بنّاء.

وأخيراً، تبرز أهمية اتخاذ القرارات المسؤولة التي تأخذ في الحسبان تأثير الخيارات على الذات والمجتمع.

ومما لا شك فيه أن أهمية هذه المهارات تكمن في تأثيرها الإيجابي على مختلف جوانب الحياة، فقد أثبتت الدراسات أن الأفراد الذين يتمتعون بمهارات اجتماعية وانفعالية متطورة يحققون نتائج أفضل في المجال الأكاديمي، كما يتمتعون بصحة نفسية أفضل، وقدرة أعلى على مواجهة التحديات.

وفي المجال المهني، تزداد قيمة هذه المهارات، حيث يبحث أصحاب العمل عن موظفين قادرين على العمل ضمن فريق وإدارة العلاقات بفعالية.

ويمكن تطوير هذه المهارات من خلال طرق عدة. في المؤسسات التعليمية، من خلال دمج أنشطة تعزيز المهارات الاجتماعية والانفعالية ضمن المناهج الدراسية، كتنظيم جلسات حوارية وتمارين تعزز التعاطف. ومن خلال الأسرة أيضاً، إذ يمكن لها أن تلعب دوراً أساسياً من خلال تشجيع الأطفال على التعبير عن مشاعرهم وتنمية قدراتهم على حل المشكلات.

وعلى المستوى الفردي، يمكن للشخص أن ينمي هذه المهارات عبر ممارسة التأمل والقراءة في مجال الذكاء العاطفي، وطلب النصح من المختصين.

وختاماً، لم تعد مهارات التعلم الاجتماعي والانفعالي خياراً ثانوياً أو ترفاً، بل أصبحت ضرورة ملحة في عالمنا المعاصر لبناء مجتمعات متعاطفة وفعّالة، فاستثمار الوقت في تطويرها يعني استثماراً في مستقبل أكثر توازناً وإنجازاً.

جامعة الإمارات العربية المتحدة

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