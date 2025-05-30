يشهد اقتصاد دولة الإمارات تحوّلاً نوعياً في سلوك المستثمرين، تقوده شريحة شابة رقمية، تتفاعل مع الأسواق من خلال التطبيقات الذكية والمؤثرين الماليين، وسط زخم متسارع من الأخبار الاقتصادية. ورغم تمتع هذا الجيل بمهارات تقنية عالية، فإن محدودية الأسس المعرفية لإدارة المخاطر واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تشكل فجوة مقلقة، تستوجب حلولاً تعيد التوازن بين الطموح الرقمي والثقافة المالية.

تشير بيانات «Digital 2024» إلى أن 99% من سكان الدولة يستخدمون الإنترنت، في حين يقضي الأفراد يومياً أكثر من ثماني ساعات على الإنترنت، منها نحو ثلاث ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعكس ارتباطاً عميقاً بالتقنيات الرقمية.

ومع ذلك، أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة «Visa» في عام 2024، أن 75% من المشاركين لديهم تقدير جيد لتقييمهم الائتماني، لكن فقط 33% يفهمون بشكل كامل كيفية تأثير معدلات الفائدة في وضعهم المالي.

هذه المفارقة تستدعي مبادرة استراتيجية، تتمثّل في إنشاء «أكاديمية بورصة دبي»، كمؤسسة وطنية للتعليم المالي بالشراكة مع عدد من الجامعات، بحيث تقدّم الأكاديمية برامج تخصصية، تشمل التحليل المالي والفني، والحوكمة، والتمويل المستدام، والاقتصاد السلوكي، مع اعتماد شهادات معترف بها، ترفع جاهزية المستثمر الفردي وتؤهله مهنياً.

ويتكامل هذا المقترح مع إطلاق قناة اقتصادية وطنية متخصصة، تعمل كمنصة إعلامية معرفية، تقدم تحليلات مبسطة وتقارير مرئية آنية، تعزز فهم الجمهور لحركة الأسواق والسياسات الاقتصادية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن تقليص الخسائر الفردية غير المدروسة بنسبة معتدلة، قد يوفر نحو ملياري درهم سنوياً، هذا التقدير يستند إلى احتساب متوسط خسارة سنوية بنحو 4000 درهم للفرد لنحو 500 ألف مستثمر. في المقابل، فإن استقطاب 100 ألف مستثمر جديد وتدريبهم، يمكن أن يضخ أكثر من 10 مليارات درهم، بافتراض إسهام كل مستثمر بمبلغ 100 ألف درهم.

هذه المبادرات تتكامل مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33» في بناء اقتصاد معرفي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وزيادة إسهام الأفراد في الناتج المحلي، كما تتسق مع روح الأجندة الوطنية في تعزيز الشمول المالي وتنمية رأس المال البشري، وتستلهم نماذج عالمية ناجحة، مثل أكاديمية بورصة الكويت، ومعهد التثقيف المالي في سنغافورة، ومؤسسة «FINRA» الأميركية.

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