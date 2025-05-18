الخيال أصبح حقيقة

بدأت أبحاث الذكاء الاصطناعي في أربعينات القرن الماضي، وتطورت بشكل مذهل حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، معتمدة على محاكاة العقل البشري إلى أن تفوقت عليه في عمليات عدة، وأصبحت قادرة على تطوير نفسها ذاتياً، بل وتصميم أنماط وبرامج ومساقات تذهل مبتكريها، وتثير تساؤلاً عميقاً: إلى أين تقودنا هذه التقنيات؟ وهل نوشك على تجربة ما كنا نشاهده بالأمس في أفلام الخيال العالمي؟

في الأيام الأخيرة، وللمرة الثانية خلال أشهر قليلة، تمرد روبوت خلال مهرجان عقد في الصين، إذ ظهر وهو يتحرك بطريقة مريبة، وتبين أنه يحاول الهرب من المكان، واضطر أفراد الأمن للتدخل والسيطرة عليه قبل أن يسبب أذى للحاضرين.

هذه الحالة أثارت مثل سابقتها حالة جدل متجددة حول سلامة الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي، وتبعات منحها حرية التصرف واتخاذ القرار، خصوصاً في مناطق الحشود.

ومع كثرة الدراسات والأبحاث التي تتناول هذه التقنيات، وما يسفر عنها من تطبيقات، واتساع نطاق استخدامها، تبرز تحديات قانونية على صعيد مسؤولية الآلات التي يمكنها التصرف باستقلالية بناء على ما تملكه من ممكنات الذكاء الاصطناعي.

لنا أن نتخيل في حالة اصطدام ذاك الروبوت المتمرد بطفل أو شخص أثناء محاولة هروبه أو خروجه عن المسار الذي يفترض أن يلتزم به، وتسببه في إصابته، فمن يتحمل المسؤولية؟

لقد اختلف خبراء القانون حول هذه الحالة، لكن اتفق معظمهم على أن المسؤولية تقع على الجهة صاحبة الابتكار، مشاركة مع الطرف المعني بالتشغيل، وهذا سيقودنا بالتأكيد إلى نقاش واسع ومطول في ظل تغول الآلة وهيمنتها في كثير من القطاعات مثل الصحة والنقل.

لا يمكن أن تمنعنا مخاوفنا من المضي قدماً في التطور والبحث والتوسع في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لأنه ضمانة الدول لمستقبل تنافسي ورفاهية مستدامة، لكن في الوقت ذاته من الضروري العمل بدأب على تطوير منظومة التشريع ذات الصلة بهذا القطاع بما يتسق مع تطورها المذهل، لأن هناك نقاشاً ساخناً على المستوى العالمي حول التبعات القانونية والأخلاقية لهذه التقنية الرهيبة، وضمانات عدم انحياز الآلة أو تبنيها لقناعات وأفكار مبتكريها ومصمميها الذين تولوا مهمة تغذيتها من البداية قبل أن تستقل بأفكارها وقراراتها.

*محكم ومستشار قانوني

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