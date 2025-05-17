الإمارات في عيون ترامب: قيادة ملهمة ودولة مبهرة

ليس أمراً عابراً أن يتحدث رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، عن دولة الإمارات بكل هذا الانبهار، وبكل هذا التقدير لقيادتها.. لحكمتها، وجرأتها، وشجاعتها.

حين تأتي كلمات الإعجاب من رئيس دولة عظمى، تُتابعه العواصم، وترصد مواقفه بدقة، فهي لا تُقال عبثاً.. بل تُسجَّل كشهادة موثّقة في سجل التاريخ، وتُضاف إلى رصيد من الثقة الدولية التي حصدتها الإمارات بجدارة.

شهادة بأن الإمارات ليست مجرد دولة عصرية، بل قصة بناء استثنائية.. نموذج اختصر الزمن، وتجاوز الجغرافيا، وكتب اسمه في الخريطة العالمية بأحرف من نور، لأن عمر الدول لا يُقاس بالسنوات وحدها، بل يُقاس بالإرادة، بصدق التوجّه، بحكمة القيادة، بسمو الرؤية، وبحجم التأثير الإيجابي الذي تُحدثه الدولة في محيطها وفي العالم أجمع.

الإمارات اليوم ليست فقط دولة ناجحة اقتصادياً أو سياسياً، بل هي شريك عالمي فاعل، تُقدّره القوى الكبرى، وتُبنى معه التحالفات الاستراتيجية، ويُعترف بدوره القيادي في ملفات المنطقة والعالم. وقد قالها الرئيس ترامب صراحة.. إن الإمارات دولة ذات ثقل، وقيادتها محل إعجاب، وشراكتها محل حرص واحترام.

ويحق لكل إماراتي أن يفتخر، ويحق لكل من يعيش على أرض الإمارات أن يشعر بأنه جزء من قصة نجاح تُروى.. لا تتكرر.

ويبقى التحدي الأجمل، أن نصون هذا الإرث، ونحفظ هذه المكانة، ونواصل بها مسيرة المجد والريادة، ونغرس في كل جيل معنى الانتماء والولاء لهذه الأرض المباركة.

عضو المجلس الوطني الاتحادي

@ M_BinTheneya

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