دبي.. مدينة الجودة في كل تفاصيلها

في رحلة بحثها الدؤوبة عن التميز، تضع دبي الجودة في صميم كل ما تقوم به، من المباني إلى الشوارع، من المطارات إلى التجارة والتصدير. تسعى الإمارة إلى أن تكون معياراً عالمياً في جودة الخدمات والبنية التحتية، غير أن الرؤية لا تتوقف عند الحجر والمرافق، بل تمتد إلى الإنسان ذاته: من يعيش في دبي؟ وما نوعية الحياة التي يستحقها المجتمع؟

جودة الحياة لا تُقاس فقط برفاهية المرافق، بل بمستوى الأفراد الذين يشكلون نسيج المجتمع أيضاً. هذا ما بدأت دبي التركيز عليه: الإنسان الذي يعيش ويعمل ويساهم في هذه المدينة، فدبي لا تحتاج إلى مهندسين أو أطباء أو تجار فقط، بل أيضاً إلى أشخاص يتمتعون بحسن السيرة والسلوك، يلتزمون بالقوانين، ويحملون سلوكاً راقياً يعكس صورة المدينة.

بالتأكيد هناك أهمية للاختيار الواعي للمقيمين الجدد، فوجود نسبة كبيرة من ذوي السلوك الراقي، يمكن أن يصنع فارقاً كبيراً في الحياة اليومية، ويقلل من السلوكيات السلبية التي قد تسيء للمشهد العام.

وواحدة من المبادرات التي تم تسليط الضوء عليها هي الإقامة الذهبية التي تُمنح لأصحاب الكفاءات في مجالات مثل الطب، والبرمجة، والتعليم. هذه الخطوة تعزز توجه دبي نحو استقطاب «نخبة» من مختلف دول العالم ممن يمتلكون المهارات والسلوك الراقي للمساهمة في بناء مجتمع متميز.

إلى جانب الاختيار الدقيق، هناك حاجة واضحة لبرامج تدريبية وتوعوية ترفع من سلوك الأفراد وثقافتهم المجتمعية. حتى الأمور الصغيرة، مثل رمي القمامة في الشارع، إن تم التعامل معها بصرامة وتوعية، ستنعكس إيجابياً على جودة الحياة. الإعلام هنا له دور حيوي في ترسيخ هذه المفاهيم وتعزيز الوعي المجتمعي.

وبلا شك فإن الهدف الأكبر هو خلق مجتمع راقٍ، لا يُقاس بالغنى أو الفقر، بل بالالتزام والجودة في التعامل. وهذه الرؤية التي تبنى على اختيار الأفراد، وتثقيفهم، ودمجهم في مجتمع يسعى إلى الأفضل، يمكن أن تكون النموذج الذي تحتذي به مدن العالم في المستقبل.

من هذا المنطلق جرى إطلاق استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033 التي تتضمن أكثر من 200 مشروع ومبادرة وخطة داعمة، سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل في الفترة من 2024 حتى 2033، وتشمل 10 محاور رئيسة تعنى بجودة الحياة، تتضمن (الثقافة والترفيه، البيئة الطبيعية، البيئة الحضرية، التنقل، المجتمع والأسرة، البيئة الاقتصادية، التوظيف وظروف العمل، التعليم، السلامة والأمن، الصحة).

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه