هل أنت راضٍ عن نفسك أم أنك تحاول خداعها بقبول أمور لا ترغب فيها، وتُردد في داخلك: «لا بأس، غداً ستتحسّن الأمور»؟ نقول: «إن شاء الله تتحسّن»، لكنك لا تتحرّك، ساكنٌ في مكانك، ولا تنوي مغادرة منطقة الراحة.

ليست هذه دعوة للتهوّر، ولا للمغامرة غير المحسوبة، بل دعوة إلى الاستثمار في ما تملك: صحتك، وقوّتك، ومعرفتك.. دعوة لاكتشاف المخزون الكامن في داخلك، ذاك الذي قد لا تعلم بوجوده.

كيف لك أن تعرف قدراتك وأنت لم تجرّب؟ متى سابقت غيرك لتعرف أين تقف؟ الأحلام لا تتحقق وحدها، بل تحتاج منّا إلى خطوات. ابدأ بخطوة واحدة، وإن كانت بدافع الفضول أو التسلية، وستُفاجأ كيف تمضي إلى الأفضل حين تبدأ.

هناك أمور مفروضة علينا، كزحام الشوارع الذي يبتلع من وقتك ساعات كل يوم، فلماذا لا تستثمر هذا الوقت في محادثة تطبيق ذكي ينجز مهامك ويوسّع تفكيرك، أو سماع بودكاست في دروس صوتية تُنمّي لغتك؟ أؤكد لك أنك تستطيع إتقان سبع لغات!

ترغب في إنقاص وزنك وارتداء ما كدّسته في خزانتك؟ لن أطلب منك الذهاب إلى النادي الرياضي، فقد دفعنا عبر السنين اشتراكات تكفي لتأسيس نادٍ متكامل، ومع ذلك لم نذهب. ابدأ بتحريك جسدك ولو في مسافة قصيرة، لا تصرّ على الوقوف أمام مدخل المول مباشرة، ابتعد قليلاً ودَع الأمر يكون فرصة للمشي. أعلم أنك ستقول إن الطقس حار، ولكنك وُلدت هنا، أو عشت هنا.

هي محاولات بسيطة، لكنها تحدث أثراً كبيراً.. وقد توصلك إلى أبعد مما تتخيل. كما قال رائد الفضاء نيل أرمسترونغ، عندما وطئ سطح القمر للمرة الأولى: «خطوة صغيرة للإنسان، قفزة عظيمة للبشرية».

أتظن أنني مختلف عنك؟ أكتب المقال في الساعات الأخيرة من تسليمه، لكنني قررت أن أستمر، لأنني أريدك أن تقرأ. انظر من حولك، كل ما تراه من إبداع بدأ بخطوة، فلتكن خطوتك اليوم.

ولا تنسَ.. السعادة الحقيقية لا تأتي من الخارج فقط، بل تنبع من الداخل، ومن لا يتحرّك يقضِ عمره يراقب الآخرين ويتحسّر. وإن كنت لا ترضى، فالبداية أمامك، لا خلفك.

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