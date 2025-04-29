تصنيف للمطورين العقاريين في دبي

1887 مطوراً عقارياً مسجلاً لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي حسب منصة «دبي ريست»، العدد ليس قليلاً، وسنوياً نلاحظ دخول العديد من المطورين الجدد إلى القطاع، كانعكاس للزخم والنمو المستدام الذي تشهده سوق عقارات دبي حالياً.

عندما تدخل على القائمة وتضغط على اسم المطور، تظهر لك بيانات التواصل معه فقط، وحسب رأيي هذه المعلومات لا تكفي، إذا نظرنا إلى مكانة سوق عقارات دبي، وضخامة منصة «دبي ريست» كأكبر محفظة عقارية رقمية في المنطقة.

ما الذي يجب أن تشمله قائمة المطورين العقاريين على هذه المنصة، لتصبح مرجعاً أكثر شفافية لكل من يرغب في شراء عقار بدبي؟

أولاً، التصنيف، مثل ما هو موجود بقائمة وسطاء دبي، حيث يمكن استحداث قائمة جديدة لتصنيف المطورين تحت اسم مطوري دبي، يُعتمد فيها معايير دولية حديثة ومبتكرة.

ثانياً، عدم الاكتفاء ببيانات الاتصال بالمطور فقط بالقائمة الحالية، وقد أصبح الأمر ضرورياً لإدخال معلومات أخرى عن المطور، مثل عدد وقائمة المشاريع الحالية التي ينفذها في السوق، تاريخ التسليم المحدد لكل مشروع، وكل المعلومات المتعلقة بسير الإنجاز، حتى يتمكن مشترو العقارات من هذا المطور، من تتبع رحلة بناء المشاريع التي اشتروا فيها، وفي هذه النقطة، هناك خدمة متوافرة حالياً بمنصة «دبي ريست» تحت مسمى «الاستعلام عن حالة مشروع» قد تكون مشابهة في ظاهرها بما تم اقتراحه، لكن الأمر مختلف، فنحن في اقتراحنا نتحدث عن واحدة من المعلومات التي يجب أن تكون متوافرة للتعريف أكثر بالمطور نفسه وليس بالمشروع بحد ذاته، ومن جهة أخرى لتسهيل الأمر على المتتبع لحالة المشروع الدخول إلى الخدمة دون تعبئة بيانات اسم المشروع أو الموقع كما هو عليه الأمر حالياً.

ثالثاً، إبراز عدد الوحدات المتبقية من كل مشروع التي لم يتم بيعها، لمساعدة الباحثين عن شراء العقارات، في العثور بسهولة على وحدات بمشروع معين من مشاريع المطور الذين يرغبون في الشراء منه.

هذه مجرد مقترحات، أرى أنها ستدعم منصة «دبي ريست» وسوق عقارات دبي معاً، وعلاوة على ذلك ستعطي معلومات شاملة عن المطور مبنية على حقائق ملموسة وواقعية.

أبعاد هذه المقترحات لن تكون مجرد تصنيف أو تعزيز قاعدة بيانات، بل حماية لسمعة المطور وترسيخ مكانته، وحماية لسمعة السوق وتعزيز الثقة بها، كما أنها ستكون مرجعاً رسمياً موثوقاً يلجأ إليه المستثمرون والمشترون ومختلف الأطراف المهتمة بالشأن العقاري في دبي.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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