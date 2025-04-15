«آي بي إس 2025» بحلة جديدة

دبي عاصمة المال والأعمال والعقار المبتكر، تحتضن هذه الأيام النسخة الـ21 من المعرض العقاري الدولي «آي بي إس 2025» (IPS 2025).

المعرض في نسخته الجديدة يحمل الكثير من الأفكار الجديدة التي من المرجح أنها تُطرح للمرة الأولى في معرض عقاري بالمنطقة، وهذا ما يجعل نسخة العام الجاري مميزة عن غيرها، بناء على المحاور الرئيسة التي تتم مناقشتها خلال المؤتمر المنعقد على هامش المعرض، والتي تتمثل في التحول الرقمي بالعقارات، ومدن المستقبل، وتمكين المرأة في القطاع العقاري، والتحديات التي تواجه سوق رأس المال، وارتفاع التكاليف، واضطرابات سلاسل التوريد.

تأتي هذه المحاور في ظل تغيرات واضطرابات كبيرة تحدث في الاقتصاد العالمي حالياً، بسبب الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيراتها المستقبلية المتوقعة في الاستقرار الاقتصادي العالمي والأسواق العقارية.

وبما أن هذه المحاور مهمة جداً في الوقت الحالي لمتتبعي سوق عقارات دبي، والمستثمرين الكبار المهتمين بالقطاع، فإنني أتمنى أن تتم صياغة مجموعة توصيات يتم الخروج بها من خلال مناقشة تلك المحاور، خصوصاً أنها تُناقش مع خبراء دوليين ومحليين بالمجال، ونشرها لتعميم استفادة الجميع، ولتكون بمثابة مراجع لصياغة الخطط المستقبلية لنمو القطاع.

معرض دبي العقاري الدولي، الذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك في دبي سنوياً على مدار الـ20 عاماً الماضية، ليس مجرد حدث سنوي، بل هو مؤشر لحيوية السوق العقاري في دبي، ومنصة تفاعلية لدفع عجلة الاستثمار والتطوير العقاري، وفي الوقت نفسه، ليس مجرد معرض عقاري تُعرض فيه مشاريع وعقارات، وإنما مختبر تناقش فيه أحدث الاتجاهات العقارية في العالم، باعتباره المعرض العقاري الرئيس والبارز حالياً في دبي، خلال الثلاث أو الأربع سنوات الأخيرة بشكل خاص، بعد غياب معرض «سيتي سكيب غلوبال» من قائمة المعارض العقارية التي تقام في الإمارة.

هذه بدورها، تعتبر فرصة لمواصلة الجهود التي تبذلها الجهات التنظيمية للقطاع، وهي مشكورة على ذلك، لتوسيع آفاق معرض «IPS»، تماشياً مع الاستراتيجيات الكبرى التي تنتهجها لتطوير سوق العقارات في مجال المدن الذكية وتكنولوجيا العقار، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة، لتصبح أفضل وجهة إقليمية وعالمية، يلتقي فيها خبراء العالم في الصناعة العقارية، لمناقشة التحديات ورسم المخرجات ووضع مسارات جديدة تعزز من نمو واستدامة القطاع العقاري.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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