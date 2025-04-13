تقول: «توقفت 10 ثوان أمام بوابة دخول أحد المراكز التجارية الشهيرة، أحاول إخراج تذكرة دخول الموقف الأرضي لصف السيارات التابع له، ونظراً لأن جهاز إخراج التذاكر يعمل (واي فاي) بتمرير اليد من بعيد، فقد أعدت المحاولة أكثر من مرة في وقت قصير جداً، لم أعدّه شيئاً أو أشعر بالضيق، حتى رأيت موظف الأمن يأتي جرياً ليساعدني، ويعتذر بشدة (سوري مدام) مرتين، وأخرج التذكرة سريعاً وعند مروري عبر البوابة اعتذر مرة ثالثة، متمنياً لي ولأسرتي وقتاً ممتعاً».

تضيف: «بادرني ابني بالسؤال مبتسماً، لماذا يعتذر؟ الأمر بسيط والخطأ ليس منه، ولم يكن هناك تأخير أو تعطيل لحركة السيارات خلفنا».

وختمت قائلة: «قصة قصيرة عابرة تتكرر مع آلاف غيري كل يوم، لكنها تعكس كيف أن هؤلاء القوم (دواهي) في كسب قلوب الناس، والفوز بانتمائهم وولائهم ودعواتهم بدوام النعم والأمن في كل بيت من بيوت الإمارات».

نعم.. تعد الإمارات الوجهة التسويقية والسياحية المفضلة في المنطقة، كما يعد قطاع التجزئة والتسوق الأكثر رواجاً وإقبالاً من قبل المقيمين والزائرين، وسنوياً يتم افتتاح مراكز تجارية على أعلى مستوى، فيما تطور القائمة منذ سنوات نفسها باستمرار، وتعزز جاذبيتها بالخدمة المميزة من لحظة الاستقبال إلى مغادرة المكان.

وعلى الرغم من عدم وجود بيانات رسمية محددة حول العدد الإجمالي للمراكز التجارية في دولة الإمارات، فإن عدد المتاجر التي تتيح للسياح الاسترداد المباشر للضريبة بلغ 17 ألفاً و847 متجراً حتى يناير 2025، ما يعكس حجم وانتشار قطاع التجزئة في الدولة.

كما تشير آخر إحصاءات متاحة حول حجم مبيعات التجزئة في الإمارات خلال عام 2023 إلى نحو 230 مليار درهم، في حين يعمل في القطاع أكثر من 374 ألف شخص. كما تشير التقديرات إلى بلوغ حجم تلك المبيعات 511 مليار درهم، أي ما يعادل 139.1 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.4% بين أعوام 2023 و2028.

وعلى الرغم من ضخامة الأرقام المتوقعة وأهميتها في بلد يصنف على أنه نفطي، فإن الزائر والمقيم في الإمارات يعلم أن «سر توليفة» هذا النجاح والتميز تبدأ وتنتهي بالمعاملات الطيبة التي تأسر القلوب، وتخلق ألفة مع المكان تجعله في كل مرة المكان المفضّل. وكما قالت صاحبة القصة: «حقاً إنهم (دواهي) في كسب القلوب».

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