جمهورية مولوسيا الكبرى

في بقعة نائية من ولاية نيفادا الأميركية، وعلى مساحة تكاد لا تُذكر (أقل من ملعب كرة قدم)، تقع واحدة من أغرب الدول التي يمكن أن تسمع عنها: جمهورية مولوسيا.

تأسست هذه الدولة الميكروية في عام 1977 على يد كيفين بو، الذي أطلق عليها في البداية اسم «جمهورية فولدستين الكبرى».

عدد سكان مولوسيا لا يتجاوز 35 مواطناً، معظمهم من عائلة الرئيس بو، ولكن لا تدع هذا العدد الصغير يضلّك، فهذه الدولة الصغيرة تتمتع بكل شيء، حتى ولو كان بحجم لعب الأطفال! هناك سكة حديد خاصة بها، ولكنها تتكون من قطار صغير جداً يمر عبر حديقة منزل الرئيس، وهناك بحرية تضم خمسة قوارب قابلة للنفخ.

لكن كيف تعيش مولوسيا؟ لن تجد مستشفى أو مطاراً ولا حتى شوارع معبدّة، لكن هذا لا يمنعها من أن تكون «دولة» بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فحتى «الحدود» بين مولوسيا والولايات المتحدة هي مجرد حديقة صغيرة، حيث يستقبل الرئيس نفسه الزوار ليختم جواز سفرهم، من منا لا يحب فكرة أن يكون ضيفاً على «دولة صغيرة» مثل مولوسيا، مملوءة بهذه التقاليد الفريدة؟

أمّا عن القوانين، فقد تجد بعضها غريباً، مثل الحظر المفروض على أكياس البلاستيك والمصابيح المتوهجة لحماية البيئة، إضافة إلى حظر سمك السلور وحصان البحر لأنهما ببساطة لا يوجدان في مولوسيا، وإذا فكرت في تفجير جهاز نووي داخل الدولة، فتوقع غرامة قدرها 500 فالورا (نحو 400 دولار أميركي)، ولكن لا تقلق، لن تجد أي جهاز نووي في مولوسيا أصلاً!

وماذا عن المطبخ؟ المشروب الوطني في مولوسيا هو «مولوسوليني»، مزيج من سبرايت، وغراندين، وعصير الأناناس، والكرز وشرائح الموز والبرتقال، كأنه كوكتيل استوائي، ولكن تذكر: لا تطلب البصل أو السبانخ، فالرئيس لا يحبهما.

أمّا العملة، فهي «فالورا»، التي يتم تحديد قيمتها بشكل غريب يرتبط بعجينة بسكويت «بيلسبيري»، حيث إن أنبوباً واحداً من هذه العجينة يعادل 5 فالورا! وربما هي العملة الوحيدة في العالم التي يُمكنك أن تأخذها إلى البنك وتعود بها للمنزل كي تصنع منها كوكيز.

هل هي دولة حقيقية؟

نعم، هي دولة حقيقية، وإن كانت غير معترف بها رسمياً، ولكن كما يقول رئيسها، كيفين بو، «nothing ventured, nothing gained» «من لا يغامر، لا يربح»، فمن يدري؟ ربما تصبح مولوسيا يوماً ما محط أنظار السياح من جميع أنحاء العالم.

* باحث زائر في جامعة هارفارد

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