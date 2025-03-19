حتى الرمق الأخير

تنتظر منتخبنا الوطني جولتان مهمتان للغاية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وعلى الواقع تبدو المهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، فقط نحن بحاجة إلى أن نقاتل على خطف البطاقة الثانية من أوزبكستان، التي تؤهل مباشرة إلى المونديال.

مباراتنا أمام إيران يمكن أن تشكل لنا ضربة قوية حال الخسارة، لاسيما أن نتائجنا أمامهم سيئة للغاية، ناهيك عن أننا سنواجههم على أرضهم ووسط جمهورهم، خصوصاً أن إيران تعمل على حسم تأهلها أيضاً، لكن نأمل أن ينجح المدرب بينتو هذه المرة ونخرج بنتيجة إيجابية قدر الإمكان.

الصعوبة التي تواجهنا في المباريات الأربع المتبقية هي أن لدينا لقاءً واحداً على أرضنا أمام منافسنا أوزبكستان، والثلاثة لقاءات الأخرى في الخارج ضد إيران وكوريا الشمالية وقيرغيزستان، في الوقت الذي يخوض فيه منتخب أوزبكستان مباراتين على أرضه ضد قيرغيزستان وقطر، ومباراتين خارج ملعبه أمامنا وضد إيران.

المنطق يقول إن إيران ستتفوق على جميع المنافسين، وإنها المرشحة الأولى، لكن يجب على «الأبيض» أن يحقق تسع نقاط من المواجهات الثلاث الأخرى، وأن يسعى جاهداً لخطف نقطة من إيران قدر الإمكان.

نتمنى ألا تؤثر مسألة الإضافات العديدة في استقرار وتوليفة المنتخب، رغم أن الأسماء الجديدة تملك إمكانات مميزة، ويمكنها صنع الفارق، لكن المشكلة التي تقلقنا تكمن في التجانس واختيارات بينتو التي أحياناً تكون بعيدة تماماً عن المنطق.

من المهم جداً أن يكون جميع اللاعبين في أجواء التصفيات، وكنا نأمل أن يحصل المنتخب على فترة تجمع أطول، حتى يتمكن من خوض مباراة ودية بالعناصر الجديدة لخلق المزيد من التجانس، ولكي يجد المدرب البرتغالي الوقت الكافي للاستعداد بشكل جيد.

وبشكل عام، يجب أن يعلم بينتو أننا سئمنا كثرة تخبطاته، فأحياناً نشعر بأن المنتخب قادر على الوصول إلى المونديال، ويملك الإمكانات التي تؤهله، وبعدها يتملكنا شعور مختلف، مثلما حدث تماماً قبل وأثناء بطولة خليجي التي لم نفهم فيها شيئاً إطلاقاً من المدرب وقراءاته.

مباراتان سترسمان لنا ملامح الفترة المقبلة في التصفيات، فالآمال مازالت موجودة على أرض الواقع، والطريق الآن ربما يكون أسهل من الملحق الذي سيكون شرساً للغاية، كونه سيجمع منتخبات من غرب القارة، يعرف بعضها بعضاً جيداً، والمنافسة حينها ستكون صعبة جداً، والضغوط أعلى بكثير.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه