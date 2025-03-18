رسوم الخدمات في المشروعات المستدامة

تتجه دبي والمطورون العقاريون فيها بخطى سريعة نحو تبني المشروعات العقارية المستدامة، ومع هذا التوجه يتركز الطلب على نوعية هذه العقارات من طرف المستثمرين، على خلفية تعزيز الوعي بأهميتها الكبيرة لصحتهم وللبيئة بشكل عام.

تجمع صناعة «البناء المستدام» بين استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، والاعتماد على الطاقة المتجددة للتشغيل، وعلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد و«إنترنت الأشياء»، وتقنيات العزل الحراري المتقدم.

وعلى الرغم من أن الكلفة الأولية للبناء المستدام أعلى بنسبة 10 إلى 20%، مقارنة بـ«التقليدي»، فإن الإحصاءات تكشف أن تكاليف تشغيل المشروعات العقارية المستدامة أقل بكثير من تكاليف المشروعات التقليدية على المدى الطويل، ذلك لأن المشروعات المستدامة تعتمد على الألواح الشمسية، ما يقلل تكاليف الكهرباء بنسبة 30 إلى 50%، كما أن أنظمة العزل الحراري تقلل استهلاك التكييف بنسبة تتجاوز 30%، إلى جانب أنظمة إعادة تدوير المياه التي تقلل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 40% مع استخدام تركيبات صحية موفّرة، ما يقلل الفواتير الشهرية.

وتعد تكاليف الصيانة في المشروعات المستدامة أقل من نظيرتها التقليدية على المدى الطويل، حيث إن استخدام مواد بناء ذات عمر افتراضي أطول، يقلل الحاجة إلى الصيانة المتكررة، واستخدام أنظمة الإضاءة الذكية والمباني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تقلل الأعطال وتُحسّن الكفاءة، كما أن إعادة تدوير النفايات تقلل تكاليف التخلص منها.

وبناء عليه، يمكن القول إنه من المفترض أن تنخفض رسوم الخدمات والصيانة المفروضة على العقارات الجديدة تدريجياً، ويجب وضع آلية واضحة لتحديدها بشكل يناسب التقدّم الذي يشهده قطاع التطوير العقاري في مجال التحول نحو البناء المستدام، واستخدام الطاقة المتجددة.

على الرغم من أن الهيئات المعنية بالقطاع العقاري في دبي مستمرة في مراقبة رسوم الخدمات، وتكييفها مع متطلبات السوق، فإنه في معظم الحالات، ماتزال رسوم الصيانة تُحسب بناء على مساحة الوحدة والمرافق المشتركة، وليس بناء على التكاليف الفعلية، ما قد لا يعكس التوجه الحقيقي نحو تخفيضها تدريجياً للمستثمرين، خصوصاً مع ازدياد المشروعات المستدامة في دبي، وزيادة وعي المستثمرين والملاك بها، وزيادة الطلب عليها.

لذا نتوقع أن نشهد في المستقبل نظام تسعير جديداً لرسوم الخدمات يعتمد على الكفاءة التشغيلية الفعلية لكل مشروع، إضافة إلى تعزيز الرقابة وفرض شفافية أكبر لضمان أن العقارات المستدامة تستفيد فعلاً من انخفاض تكاليف التشغيل، ومطالبة شركات إدارة العقارات بتقديم تقارير واضحة عن التكاليف التشغيلية، وربطها برسوم الصيانة.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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