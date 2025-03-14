سقف العالم

الرجل صاحب «البقالة» الأشهر في المنطقة القريبة من كورنيش أبوظبي، حاز شهرته وثقة السكان بعاملين: السرعة في تلبية الطلبات، وجودة ما يبيعه، ويقول: «من يُرِد النجاح والاستمرار لابد أن يفهم السوق في الإمارات، ويعرف كيف تَعوَّد السكان على الأفضل والأسرع».

الرجل الخمسيني اختصر ببساطته «فورملا» أو توليفة نجاح الاقتصاد هنا: «أفضل خدمة في أسرع وقت»، وقس على ذلك كل شيء تحت هذا العنوان، والمحصلة تدفق استثمار أجنبي مباشر يثق بمرونة الإجراءات وسرعتها، ويطمئن إلى عدالة التشريعات وضمانتها لرؤوس الأموال.

وبعيداً عن تعقيدات المصطلحات الاقتصادية، فإن نجاح حكومة أي دولة بإقناع الأفراد أو الشركات للقدوم بأموالهم لإقامة مشاريع أو شراء شركات أو توسيع عمل تجاري قائم بالفعل وتوفير كل التسهيلات لهم، يُعدّ التعريف الأمثل والأكثر فهماً لمعنى الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا ما برعت فيه حكومة الإمارات، خصوصاً في دبي على مدار الخمسة عقود الماضية.

فمن يُقرب عدسته على اقتصاد الإمارات يجد قوانين وتشريعات مشجعة، والسماح بامتلاك الأجانب 100% من شركاتهم، وسهولة تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وحماية حقوق المستثمرين، ومزايا ضريبية تنافسية، فلا توجد ضرائب على الدخل، وضريبة الشركات بنسبة 9% فقط، فيما وجهات معروفة عالمياً تفرض حتى 25%، علاوة على وجود أكثر من 40 منطقة حرة متخصصة وبنية تحتية متطورة وتسهيلات تمويلية ودعم حكومي وسهولة الإقامة بتأشيرات طويلة الأجل.. كل ذلك يغلفه انفتاح اقتصادي مدروس واتفاقيات دولية تخلق توازناً في القطاعات الإنتاجية كافة.

على مدار سنوات يسابق اقتصاد الإمارات الوقت ويستحضر المستقبل، والمحصلة تنويع لقطاعاته بعيداً عن النفط، وخلق فرص عمل تُعدّ الأعلى طلباً في المنطقة، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً، ووجهةً مفضلةً للمستثمرين والأثرياء للعمل والعيش.

في عام 2024، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات 30.6 مليار دولار أو ما يعادل نحو 112.6 مليار درهم مقارنة مع 22.7 مليار دولار عام 2023، نحو 83.5 مليار درهم بنمو سنوي نسبته 35%.

وعلى مستوى إمارة دبي، استقطبت عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 14.2 مليار دولار، نحو 52.3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 33.2% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 10.7 مليارات دولار، لتحافظ للعام الرابع على التوالي على المركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر مع تسجيل 1117 مشروعاً جديداً، لتظل الإمارات، خصوصاً دبي بكل ما فيها من تطور وحداثة واقتصاد ناجح «سقف العالم».

@amalalmenshawi

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