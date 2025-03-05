نجم الشباك

بالأمس.. عندما تابعت مباراة نجوم كرة القدم الإماراتية أبطال «خليجي 18» و«خليجي 21» في الافتتاح الرسمي لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، دارت في رأسي تساؤلات عدة، بعدما شاهدت عدداً كبيراً من المشجعين الذين حضروا لالتقاط صور تذكارية مع النجوم، سواء إسماعيل مطر وعموري أو حتى غيرهما.

المثير في الأمر أن هناك حرصاً عالياً من فئة الشباب والأطفال لمقابلة هؤلاء النجوم، على الرغم من أن معظمهم اعتزل كرة القدم، والبعض ابتعد عن الملاعب منذ فترة طويلة، لكن كان هناك اهتمام واضح باللاعبين مع وجود عدسات الكاميرات وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

ما أريد الوصول إليه، هو أننا افتقدنا بشدة ما يُسمى بـ«نجوم الشباك»، وهم اللاعبون القادرون على جذب الجماهير إلى المدرجات، أصحاب البريق والتفرد، وأعتقد أن جيل أولمبياد لندن آخر من امتلك ذلك.

حتى وإن برزت بعض الأسماء في السنوات الماضية، لكنها لم تصل إلى نسبة بسيطة من نجومية الأجيال السابقة، خصوصاً أن الكثير من الأندية ومع دخول ما يُسمى بعالم الاحتراف عمدت إلى غلق الأبواب إعلامياً أمام اللاعبين، وهناك مفهوم بات متداولاً بأن التحدث إلى الصحف والقنوات يخلق المتاعب ويزيد الضغوط، وهو ما قادنا إلى لاعبين بعيدين كل البُعد عن عالم الأضواء.

كما تفتقر أغلبية الفرق إلى اللاعب الذي يمكن أن تعلق عليه المسؤولية، أو من يمكنه حمل الضغوط وإبعادها عن زملائه، مثلما كان مع إسماعيل مطر وعموري، وأوصلنا الوضع الحالي إلى أن هناك أسماء تتأثر من ضغوط تعليقات صفحات التواصل الاجتماعي.

ربما يذهب الكثيرون إلى أن النجومية هبة وليست صفة مكتسبة، لكن أعتقد أنه يمكن العمل على الجانب الإعلامي للاعبين منذ فترة مبكرة حتى يتحوّلوا إلى لاعبين ذوي أهمية وليس مجرد عابرين فقط، مثلما يحدث مع الكثير من الأسماء الحالية التي تمر مرور الكرام.

لأن كرة القدم الإماراتية حتى الآن ليس لديها لاعب لديه القدرة على جذب الأنظار، وخطف الأضواء في المنطقة والشرق الأوسط على أقل تقدير، بعد ما ناله إسماعيل مطر وعموري من صيت على مستوى العالم، لذلك نحن الآن بلا «نجم شباك».

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