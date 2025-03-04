نقطة تحول جديدة للقطاع العقاري في دبي

إعلان دائرة الأراضي والأملاك في دبي، استضافة مؤتمر ومعرض «PropTech Connect 2026»، تحسب لمصلحة جهود الدائرة بالاستمرار في المضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للابتكار في القطاع العقاري، وتأكيداً لسعيها المتواصل في تحويل دبي إلى منصة عالمية تجمع كبار المستثمرين والمطورين العقاريين وشركات التكنولوجيا العقارية.

المؤتمر هو الأول من نوعه في المنطقة، ومن المتوقع أن يكون إحدى أهم الفعاليات العقارية في الشرق الأوسط، باعتبار أن مثل هذه المعارض كانت تقتصر على الدول الغربية فقط، مثل «MIPIM PropTech»، المنظم بين فرنسا (كان) والولايات المتحدة (نيويورك)، ومعرض «Realcomm & IBcon» في الولايات المتحدة، و«Future PropTech» في لندن.

القائمة طويلة من المعارض والمؤتمرات في هذا المجال سبقت هذا المعرض، جاءت بين فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة وسنغافورة، وكل هذه الدول قوية اقتصادياً، وتُعدّ أسواقاً عقارية عالمية مع بنية رقمية متطورة، والتي تُعدّ حجر الأساس في استقطاب دبي لمعرض تكنولوجيا العقارات العالمي.

البنية التحتية المتطورة لدبي وقوانينها الداعمة لجذب روّاد الأعمال في التكنولوجيا عامة والتكنولوجيا العقارية بشكل خاص، وطموحها المتواصل في تحقيق المزيد من الإنجازات، هي التي أهلتها لاستضافة حدث بهذا الحجم.

المؤتمر سيعزز جاذبية دبي للمستثمرين في الذكاء الاصطناعي بالعقارات، ما يفتح المجال لفرص جديدة في تطوير المشاريع العقارية الذكية، ومن المتوقع أن نرى مشاريع أكثر تطوراً وابتكاراً، كما سيدعم الحدث عجلة التحول الرقمي في القطاع العقاري بالإمارة من خلال زيادة عدد الشراكات المرتقبة مع شركات التكنولوجيا لإدخال تقنيات جديدة على مستوى المعاملات العقارية لتعزيز شفافية وكفاءة السوق.

مؤتمر ومعرض «PropTech Connect 2026» سيكون نقطة تحول رئيسة في مسيرة قطاع عقارات دبي، ما سيعزز من تنافسية السوق، ويجذب لاعبين عالميين في التكنولوجيا العقارية، وهو ما سيؤدي إلى تطوير بيئة أعمال أكثر تطوراً، وأكثر ذكاء، وأكثر استدامة، وخلق فرص نمو جديدة للمستثمرين والمطورين وحتى الوسطاء، وفي الوقت نفسه خلق تحديات وتغييرات جديدة، على كل طرف مواكبتها للاستمرار في السوق.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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