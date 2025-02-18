وجهة رئيسة جديدة للعقارات الفاخرة

منذ إطلاقها في أكتوبر 2023، أثبتت «نخلة جبل علي» أنها وجهة استثمارية رئيسة في دبي بعد سابقتها «نخلة جميرا»، مع تحقيق زخم مبيعات قوي، واستمرار الطلب على العقارات الفاخرة فيها، وهذا المشروع حالياً يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دبي واحدة من أهم أسواق العقارات الفاخرة عالمياً.

تشير إحصاءات تقريبية، بناء على بيانات موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حول التصرفات العقارية في «نخلة جبل علي» إلى أن هذا المشروع سجل نحو 225 صفقة بيع لأراض بقيمة 5.9 مليارات درهم خلال العام 2024، ليحقق المشروع منذ إطلاقه في أكتوبر 2023 حتى نهاية 2024 ما لا يقل عن 20 مليار درهم قيمة مبيعات أراض. وبحسب البيانات نفسها، كانت أعلى صفقة بيع بقيمة تزيد على 65 مليون درهم لقطعة أرض تتجاوز مساحتها 72 ألف قدم مربعة.

تمتد «نخلة جبل علي» على مساحة 13.4 كيلومتراً مربعاً، والمميز فيها أنها تحظى بأطول شريط ساحلي بين جميع وجهات دبي، ما يعني أن الفرص الاستثمارية كبيرة ومتاحة للمشاريع الفاخرة وللمستثمرين والمشترين المهتمين بهذا القطاع.

«نخلة جبل علي» حالياً تمثل نقلة نوعية في تاريخ سوق عقارات دبي الفاخرة، والمرتقب أنها ستضم، عقارات نوعية ومبتكرة جداً، نتيجة التطور الكبير الذي تشهده العقارات الفاخرة في الوقت الجاري، من حيث الفكرة والتصميم، تماشياً مع التطور التكنولوجي الهائل الذي اكتسح قطاع تطوير المشاريع العقارية في دبي.

كل الأعمال الإنشائية المتعلقة بالبنية التحتية لمشروع «نخلة جبل علي»، يتم تنفيذها حالياً، وهذا ما يعطيها دفعاً قوياً للطلب عليها، وتُظهر أسعار العقارات فيها اتجاهاً تصاعدياً، بسبب هذا الطلب، وتطور المشروع. ومع ذلك، لا يُستبعد أن يكون هناك تباين في الأسعار بسبب ديناميكيات السوق العقارية، وهذا ما يتيح فرصاً أكبر للظفر بصفقات مغرية بها.

بشكل عام، توفر «نخلة جبل علي» فرصة استثمارية جديدة بأسعار أقل نسبياً من «نخلة جميرا»، مع إمكانات نمو كبيرة، بسبب التوسع في المشاريع الفاخرة، ما يجعلها خياراً آمناً للاستثمار طويل الأجل، ومنطقة مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عائدات مستقبلية عالية، واستثمار مستقر وقوي في سوق العقارات الفاخرة بدبي.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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