من خلال معرض «من الفكرة إلى المنتج النهائي»، يمكن اليوم استكشاف إرث التصوير الفوتوغرافي الفوري لشركة بولارويد في مكتبة بيكر، كلية هارفارد للأعمال، حيث يتم عرض مجموعة ضخمة من أرشيف بولارويد، بما في ذلك سجلات البحث، والصور التجريبية، والمنتجات الأصلية.

إن هذا المعرض يمثل نافذة لزمن مضى، يعكس الثورة التقنية التي أحدثتها بولارويد في عالم التصوير، ويمنحنا لمحة عن كيفية تحويل الفكرة إلى منتج ملموس، يخلد اللحظات بسرعة غير مسبوقة.

في عام 1948، أحدثت شركة بولارويد ثورة في عالم التصوير الفوتوغرافي، بإطلاقها الكاميرا الفورية التي غيّرت تماماً الطريقة التي كنا نلتقط بها الذكريات، قبل هذا الابتكار كانت الصور تُلتقط وتُرسل للمختبرات للتحميض، وهي عملية كانت تستغرق أياماً أو حتى أسابيع، لكن مع كاميرات بولارويد، أصبح بإمكانك حمل صورة فعلية بين يديك في غضون لحظات من التقاطها.

وكان هذا التحول في تجربة التصوير بمثابة نقلة نوعية في كيفية تخزين الذكريات، حيث أصبحت الصورة ليست تمثيلاً للحظة فقط، بل شهادة حية لها قيمة آنية فورية.

كان وراء هذا الابتكار الرائد إدوين لاند، مؤسس بولارويد، الذي كان يسعى إلى إنشاء منتج يجمع بين العلم والفن. كانت رؤيته تهدف إلى جعل التصوير أكثر عفوية وشخصية، بحيث يمكن للناس مشاركة لحظاتهم فور حدوثها. لاند أنشأ بيئة إبداعية داخل الشركة، حيث تجمعت الأفكار الفنية والتقنية في تطور مستمر.

لقد كان لاند يشهد بعيون المستقبل، وكان إيمانه العميق بقدرة العلم على تحقيق الفنون الإبداعية يشير إلى تداخل العالمين ليخدم الحياة اليومية، ويجعلها أكثر مرونة واحتفالاً باللحظة. كانت ميرو مورز، خريجة كلية سميث في تاريخ الفن، إحدى الشخصيات المحورية في نجاح بولارويد. على الرغم من أنها لم تكن لها خلفية علمية أو تجارية، فإن إبداعها وذكاءها الفني جعلاها واحدة من أبرز القيادات في بولارويد. تولت مورز العديد من المناصب المهمة في الشركة، وأصبحت مديرة للأبحاث الفوتوغرافية، حيث كانت تسهم بشكل أساسي في تطوير الكاميرات والأفلام التي جعلت بولارويد رائدة في هذا المجال.

اليوم وعلى الرغم من تراجع شعبية كاميرات بولارويد مع صعود التصوير الرقمي، يبقى إرث التصوير الفوري حياً، فقد استمر تأثيره في العصر الرقمي من خلال التطبيقات الاجتماعية التي تتيح للمستخدمين مشاركة اللحظات الفورية.. التصوير الفوري، سواء عبر كاميرات بولارويد الفعلية، أو من خلال الهواتف الذكية، يظل جزءاً أساسياً من تجربتنا اليومية في توثيق الذكريات.

*باحث زائر في جامعة هارفارد

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