على بُعد خطوات من مدينة الـ 20 دقيقة

المتتبع لأهم الخطط الكبرى التي تم طرحها في مجال النقل والبنية التحتية في دبي حتى الآن، يجد أن ملامح مدينة الـ20 دقيقة بدأت تتضح جلياً في دبي، ولم يتبق سوى سنوات معدودة لتصبح واقعاً ملموساً يعيشه سكان الإمارة.

بدأت هذه الملامح تظهر فعلاً منذ الإعلان عن مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، في نهاية عام 2023، ليخدم العديد من المناطق الحيوية التي تشمل: مردف، الورقاء، «المدينة العالمية 1 و2»، واحة دبي للسيليكون، المدينة الأكاديمية، منطقة رأس الخور الصناعية، مرسى خور دبي، «دبي فستيفال سيتي»، حيث يتوقع أن يراوح زمن الرحلة بين 10 و25 دقيقة، وسيتم إنجاز المشروع في عام 2029.

ثم بعدها تم الإعلان عن الخطة التنموية لمحيط محطات المترو في دبي، حيث سيرتفع عدد محطات المترو في الإمارة من 64 محطة حالياً على مساحة 84 كيلومتراً مربعاً إلى 96 محطة على امتداد 140 كيلومتراً مربعاً بحلول عام 2030، و140 محطة على مساحة 228 كيلومتراً مربعاً بحلول عام 2040.

ويأتي بعدها الإعلان عن المخطط الشامل لمشروع «دبي ووك»، الذي يرمي إلى تنفيذ وتطوير أكثر من 6500 كيلومتر من مسارات المشاة، تشمل تنفيذ 3300 كيلومتر مساراً جديداً للمشاة، وتطوير 2300 كيلومتر من المسارات الحالية حتى عام 2040، وكذلك تنفيذ أكثر من 900 كيلومتر من المسارات بعد عام 2040، وسيكون بدء التطبيق التجريبي للمشروع في الفترة من 2025 إلى 2027، وسيجرى تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل تمتد من 2027 حتى 2040، كما يتضمن المخطط تنفيذ 110 جسور وأنفاق للمشاة، وهذا كله بهدف ربط المناطق الحضرية، التي منها منطقتا النهدة والممزر، ومنطقتا الورقاء ومردف، ومنطقتا مشرف والخوانيج، وبين واحة دبي للسيليكون و«دبي لاند».

هذه الخطط الثلاث بشكل الخاص هي الخطط الأساسية لتحويل دبي إلى مدينة الـ20 دقيقة، لأن هدفها الأول والأساسي تسهيل عملية تنقل الأفراد، وكلها خطط تسهم في تحقيق الربط الكامل بين مناطق دبي والمرافق العامة ووسائل النقل المختلفة.

وبالتأكيد الأمر لن يقف هنا، بل ستكون هناك خطط تنموية جديدة لتحقيق الهدف، تماشياً مع توسع المناطق السكنية في دبي.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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