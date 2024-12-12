سر نجاحنا خدمة الناس.. كلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعيد تعريف النجاح، وتقدم دروساً في الحياة، وكنوزاً من الحكمة والعِبر، وهي تأتي لتستقر في الأذهان كما عودنا سموّه دائماً في كل رسالة يوجهها للناس.. صحيح أنها كلمات بسيطة ومباشرة، لكنّ وقعها عميق وغائر في القلب، وكأنها تفتح نافذة على فلسفة تلامس جوهر الإنسانية، وتترك للإمارات وأهلها إرثاً خالداً من الحكمة يستضيئون به جيلاً بعد جيل.

بالطبع، لم أستطع المرور على هذه العبارة مرور الكرام، وكيف لي أن أفعل ذلك وهي تحمل بين طياتها ما تحمل من إجابات لكل المصاعب والتحديات، بل إنها شغلتني إلى الحد الذي بدأت أسترجع فيه مواقف وتجارب مررت بها، كما ألهمتني بإمكانية تجسيدها واقعاً ملموساً في حياتي، وكانت أولى الأفكار التي راودتني هي مدى ارتباط هذه العبارة بجوهر الإنسان، فنحن جميعاً، في أعماقنا، نسعى إلى ترك أثر إيجابي، لكننا كثيراً ما ننسى أن أعظم الإنجازات هي تلك التي تلامس حياة الآخرين بشكل مباشر وإيجابي، وهنا بدأت أتأمل خدمة الناس، وكيف لها أن تكون حجر الأساس في تحقيق النجاح الشخصي والمهني، وتساءلت عن استعدادي للعيش وفقاً لهذا المبدأ الذي سيكون فيه الآخرون جزءاً أصيلاً في قلب جميع قراراتي وأولوياتي.

ولم يطل الوقت حتى اكتشفت أننا جميعاً جاهزون ومستعدون، فكم من سعادة لمسناها ارتبطت بالعطاء، وكم من راحة شعرنا بها بعد مساعدة أو نصيحة أو حتى ابتسامة عابرة لغريب أو قريب. وهنا أطلقت العنان لأفكاري حول رؤية الإمارات نفسها، وكيف استطاعت أن تحقق ما بدا مستحيلاً، لأنها اعتمدت هذه الفلسفة نهجاً عملياً، وحولتها إلى حافز للإبداع والتقدم والابتكار، ففي دولة الإمارات، لم تعد خدمة الناس مجرد مبدأ أو فكرة، بل أصبحت واقعاً ملموساً في كل مناحي الحياة، فمن الخدمات الحكومية الذكية، إلى المبادرات الإنسانية التي تمتد إلى أقاصي الأرض، مروراً بالمشاريع التنموية والحلول المستدامة التي أسست معياراً عالمياً تتبعه الدول وتسعى إليه.

إن النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بما نحققه لأنفسنا من إنجازات، بل بما نزرعه من أثر إيجابي في حياة الآخرين، وقيادة سيدي «بوراشد»، رعاه الله، هي تجسيد حي لمفهوم القيادة الإنسانية بكل أبعادها، فهو لا يكتفي بالدعوة إلى خدمة الناس، بل يُظهرها، من خلال أفعاله ورؤاه، بأنها الأساس المتين الذي يُبنى عليه كل نجاح مستدام.

*مؤسس سهيل للحلول الذكية

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