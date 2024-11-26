منتدى المرأة العالمي وقوة التأثير

تستضيف دبي، اليوم وغداً، النسخة الثالثة من «منتدى المرأة العالمي - دبي 2024»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، بمشاركة أكثر من 3000 شخص من حول العالم، يناقشون القضايا المتعلقة بواقع المرأة ومستقبلها ضمن 130 جلسة نقاشية وورشة، وحضور أكثر من 250 من كبار الشخصيات والقادة الملهمين وصناع التأثير من 65 دولة، وممثلي المنظمات الدولية ورائدات الأعمال.

شعار عام 2024 للمنتدى، هو «قوة التأثير»، لنتحدث عن هذا الشعار من باب دبي، التي أعطت نموذجاً متفرداً لتمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والمناصب القيادية، حيث تُعد المرأة في دبي جزءاً أساسياً في النهضة الشاملة للإمارة، وحالياً نشهد توسّعاً سريعاً في دائرة مشاركتها في الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع رؤية دبي الاقتصادية، واستراتيجيتها العقارية، ومثل القطاعات الأخرى كان للمرأة حضور قوي في سوق العقارات، وبصمة خاصة في دعم إنجازاته، حسب بيانات التقارير السنوية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد قدّرت نسبة نمو عدد المستثمرات في عام 2023، بنحو 42% مقارنة بعام 2022، إذ استثمرن ما قيمته 90.5 مليار درهم في أكثر من 46 ألف استثمار، ولم تقتصر مشاركة المرأة في القطاع العقاري على الاستثمار فقط، بل تعدت إلى الأدوار الوظيفية، حيث اقتحمت المرأة مجال الوساطة والتسويق والمبيعات وحتى مجال التطوير، وأثبتت نجاحها في مختلف الأنشطة العقارية، ولا يفوتنا في هذه النقطة الإشارة إلى برنامج دبي للوسيط العقاري، الذي استقطب العديد من الشابات الإماراتيات خلال مرحلتيه الأولى والثانية، ما أعطى دفعاً جديداً لهن للإسهام في نشاط القطاع.

وكان لدعم القيادة الإماراتية دور أساسي في نجاح المرأة، من خلال مبادرات عدة، منها يوم المرأة الإماراتية، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وقانون المساواة في الأجور، بهدف تعزيز دورها في التنمية والتطوير، باعتبارها شريكاً أساسياً في بناء مستقبل الدولة وتحقيق رؤيتها التنموية.

وأظهرت إحصاءات أن نحو 24 ألف سيدة أعمال في دولة الإمارات يُدرن مشروعات بمليارات الدراهم، يسهمن من خلالها في دعم الاقتصاد الوطني، ولا يتوقف دور المرأة هنا، فقد أسهمت سيدات الأعمال في تعزيز الابتكار وبناء مجتمع مستدام، وكان لها أدوار بارزة في تنمية القطاعات الحيوية وقضايا البيئة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

بصفة عامة نجحت دولة الإمارات في تمكين المرأة، ودبي صورة حية عن ذلك، وقد جاء منتدى المرأة العالمي لترسيخ هذه الصورة.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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