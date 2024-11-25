سكن الموظفين.. فرصة للمطورين

هناك فرص استثمار جاذبة للمطورين العقاريين في دبي، تحمل معها أهدافاً اجتماعية واقتصادية كبيرة، من بينها بناء سكن للموظفين، وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يأتي ذلك في ظل الطلب الكبير وغير المسبوق في السوق العقارية على جميع الفئات، سواء التجاري أو السكني، وفي ظل النهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة الإمارات الأكثر جاذبية للعيش والعمل والاستثمار، والتي تعزز طلب الموظفين للسكن، مثل العاملين في المؤسسات الحكومية والمستشفيات والوزارات.

كذلك مع ارتفاع عدد الشركات والمشروعات الضخمة في دبي، أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكوادر المدربة، والعمالة المتخصصة وغير المتخصصة، وهذا بدوره أدى إلى تزايد الحاجة إلى توفير أماكن سكنية تلائم هذه الفئات، من خلال تطوير مشروعات سكنية مخصصة للموظفين. ويمكن للمطورين العقاريين تلبية هذا الطلب وتحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، وبالتالي تعزيز استقرار السوق وتحفيز التنمية المستدامة.

وبالتالي هناك فرصة لإبرام شراكات بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين، للخروج بمشروعات تكون أكثر استهدافاً للموظفين، وتقدّم لهم الدعم ضد ارتفاعات التضخم وزيادة أسعار الإيجارات. وفي الوقت نفسه يسهم المطور بدوره المجتمعي في تخفيف الأعباء على فئة ذات تأثير مهم وحيوي في اقتصاد الدولة، ومن ناحية أخرى يحقق المطور عائداً جيداً لمشروعات عليها طلب كبير.

كما أنه من خلال الاستثمار في مشروعات سكنية مخصصة للموظفين، يظهر المطورون العقاريون التزامهم بالمسؤولية الاجتماعية وبالإسهام في تحسين حياة السكان من جميع الفئات. هذا النوع من المشروعات يعزز سمعة المطورين ويزيد قدرتهم التنافسية في السوق، حيث يرونه جزءاً من الجهود المستدامة المبنية على أسس أخلاقية.

وبالتأكيد حينما يتمكن الموظفون من العيش في بيئة سكنية مريحة وبكلفة معقولة، فإن ذلك ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم واستقرارهم النفسي، لأن السكن المناسب يساعد في تقليل الوقت والجهد الذي يُصرف في التنقل، ما يوفر لهم وقتاً أكبر للعمل والراحة. كما أن الاستقرار السكني يقلل التوتر المرتبط بظروف السكن غير المناسبة، ويزيد التزامهم واستمرارهم في العمل، ما يعود بالفائدة على الشركات والمشروعات التي تعتمد على هذه الفئات.

كما يمكن أن يسهم في توزيع السكان بشكل أفضل داخل المدينة، ما يساعد في تقليل الضغط على المناطق السكنية الأخرى.

*رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com

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