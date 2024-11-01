شخصيات شكسبير النسائية والبطلات المعاصرات

خلال سنوات دراستي الجامعية، كانت دورة الدراما الخاصة بمسرحيات شكسبير واحدة من أكثر الدورات متعة، فهي كانت تقدم لنا مجموعة من الشخصيات العظيمة، لاسيما الشخصيات النسائية، مثل ليدي ماكبث المدفوعة بالطموح، وديدمونة الهشة البريئة بطلة مسرحية عطيل.

وتصوير الشخصيات النسائية منذ عصر ويليام شكسبير تطوّر بشكل كبير في ما يخص المواقف الاجتماعية المتغيرة تجاه العلاقات بين المرأة والرجل، ومن خلال فحص شخصيات شكسبير النسائية مقارنة بالبطلات المعاصرات، يمكننا أن نعرف تعقيدات الديناميات الجندرية وهياكل السلطة عبر العصور المختلفة.

تجسد شخصيات مثل ليدي ماكبث، في ماكبث وبورتيا في تاجر البندقية، مزيجاً من الطموح والذكاء والضعف. على سبيل المثال، تمارس ليدي ماكبث في البداية تأثيراً كبيراً على زوجها، ما يدفعه نحو قتل الملك لتحقيق طموحاتهما. ومع ذلك، فإن انحدارها في النهاية نحو الجنون يسلط الضوء على الحدود النسبية للصورة النمطية لقوة النساء.

من ناحية أخرى، تظهر بورتيا براعة منطقية وذكاءً قانونياً، تخفي نفسها كمحام رجل لإنقاذ أنطونيو. بينما تجسد الذكاء والقوة، يأتي انتصارها النهائي من خلال الالتزام بالمعايير الاجتماعية، ما يكشف عن التعقيدات والقيود التي تواجهها النساء، حتى عند تحدي الأدوار التقليدية.

على النقيض، يقدم الأدب المعاصر غالباً بطلات يتمتعن بإحساس أكبر من الاستقلال. تتنقل شخصيات مثل أوفريد في حكاية خادمة لمارجريت أتوود وإليزابيث بينيت في فخر وتحامل لجين أوستن في عوالمهن بمزيج من الصمود والتمرد. تسلط معاناة أوفريد ضد نظام شمولي الضوء على موضوع تمكين النساء في مواجهة الاضطهاد.

تمثل إليزابيث بينيت تحولاً نحو أنوثة جريئة، حيث تتحدى المعايير الاجتماعية، وتدافع عن حقها في اختيار شريك بناءً على الحب بدلاً من التقاليد الاجتماعية. إن ذكاءها وعزيمتها يتناغمان مع القراء المعاصرين.

لنتذكر أنّ شكسبير كتب مسرحياته في زمن كانت فيه حقوق النساء محدودة، وغالباً ما كانت تُعهد إليهن الأدوار الثانوية التي كان يقوم بأدائها على المسرح رجال يلبسون ملابس النساء. على النقيض، يتأثر الأدب المعاصر بعقود من الحركات النسوية والتغيير الاجتماعي، ما يسمح بتمثيلات أكثر تنوعاً وتمكيناً للنساء.

وعلى الرغم من التقدم المحرز منذ عصر شكسبير، فإن النضال من أجل المساواة بين الجنسين لايزال مستمراً.

* باحث زائر في جامعة هارفارد

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه



