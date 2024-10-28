2024 عام قياسي بامتياز

يسير القطاع العقاري في دبي بخطى ثابتة وسريعة نحو تسجيل أعلى مبيعات سنوية له على الإطلاق في تاريخ الإمارة، إذ جاوزت القيمة 426.9 مليار درهم، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتتجاوز تلك القيمة ما سجلته السوق في العام الماضي بأكمله بنحو 401.1 مليار درهم، بينما يتبقى أكثر من شهرين على نهاية العام، ولم تهدأ بعد الذروة العقارية التي تشهدها السوق، ما يعني أن السوق ليست فقط على موعد تسجيل مبيعات استثنائية غير مسبوقة، بل تحقيق زيادة ملحوظة عن السنة الماضية.

لم تنته الأرقام القياسية عند هذا الحد، لكن السوق سجلت منذ بداية العام الجاري أعلى مبيعات أسبوعية على الإطلاق بقيمة 17.8 مليار درهم، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر، كما شهد أعلى بيع شهري في تاريخ السوق العقارية خلال يوليو بقيمة 50.8 مليار درهم.

وحققت المبيعات أعلى قيمة ربع سنوية على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية بدبي بقيمة 142 مليار درهم.

وشهد العام الجاري أيضاً أعلى مبيعات نصف سنوية حتى الآن بقيمة 233.2 مليار درهم، خلال النصف الأول من 2024.

ويكفي الإشارة إلى أن السوق تترقب رقماً استثنائياً جديداً في أكتوبر الجاري، حيث شهد انطلاقة قياسية مع مبيعات بلغت 14.5 مليار درهم خلال أربعة أيام فقط، وهي تعادل نحو ثلث كامل مبيعات الشهر الماضي.

إلى ذلك، يتواصل الزخم في سوق دبي العقارية محطماً الأرقام القياسية السابقة، التي أصبحت سمة تميز السوق مع مسار صاعد واستثنائي منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن.

واستفاد القطاع العقاري من الأوضاع الاقتصادية الإيجابية في الإمارة، ومزايا منح تأشيرات الإقامة، والنظام الضريبي الجاذب لتأسيس وإطلاق الأعمال الجديدة، إلى جانب التنوع الثقافي مع احتضان نحو 200 جنسية من جميع أنحاء العالم.

وصارت دبي عاصمة العقار في العالم في السنوات الأخيرة، مع تقديم عائدات مرتفعة على الاستثمار، وتوافر الأمن والأمان اللذين باتا العنصرين الأكثر تأثيراً على نحو إيجابي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً، وحالة عدم اليقين التي تلف الاقتصاد العالمي.

وفي الختام، أؤكد أن ذروة الطلب العقاري في سوق دبي لن نصل إليها قريباً، في ظل السياسات الحكومية المشجعة للتوسع العمراني وزيادة السكان والنهضة الاقتصادية المستمرة.

* رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

WalidAlzarooni@

walid.alzarooni@gmail.com

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