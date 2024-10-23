انهزامية كريسبو

لا أعتقد أن هذه هي الانطلاقة التي كانت تنتظرها جماهير العين في الموسم الجديد، لاسيما في دوري أبطال آسيا للنخبة التي دخلها الفريق باعتباره بطلاً ويجب عليه المحافظة على لقبه وأن يكون خصماً شرساً، مثلما كان عليه في العام الماضي وكما عهدناه دوماً عبر تاريخه.

لكن يبدو أن الفريق يعاني بسبب تخبطات المدرب كريسبو الذي يملك أفضل اللاعبين والخيارات التي يتمناها أي مدرب، لكنه لم يتمكن بعد من إخراج أفضل ما لديهم.

الأمر الآخر والمؤسف هو أن تصريحات النجم السابق ليست في محلها ودائماً ما تنعكس عليه، بداية من أن الفريق قادر على تحقيق لقب على الأقل، ثم ما قاله عن الهلال قبل مباراة الفريقين التي كسبها الفريق السعودي بخماسية مقابل أربعة أهداف، والتي لمسنا فيها انهزامية واضحة، رغم أن البعض ذهب إلى أنه أراد رمي الضغوط على الفريق الأزرق، لكن هناك فرق واضح بين الانهزامية ورمي الضغوط أو احترام الخصم، لأن تصريحات مثل تلك لا تصدر من مدرب يقود نادياً بقيمة العين.

نادٍ مثل العين يا كريسبو مطالب بالمنافسة على تحقيق كل الألقاب، وأن يكون خصماً شرساً في أصعب البطولات، حتى وإن حققت اللقب القاري فأنت مطالب في الموسم التالي بالمحافظة على اللقب، ودائماً ما يتم قياس نجاح المدربين بالبطولات وليس بشيء آخر.

كما أن الخسارة بخماسية على ملعبك ووسط جماهيرك لا يمكن أن تعللها بسبب قوة الخصم، لأن الطريقة التي أدرت بها المباراة كانت كارثية، وغطت عليها روح اللاعبين الذين كان بإمكانهم الخروج بالتعادل على أقل تقدير، إذا وقف الفريق بشكل صحيح في الملعب.

أمام المدرب الأرجنتيني أصعب المباريات ومطالب فيها بالفوز ولا غير، سيلعب أمام الأهلي المصري في كأس القارات للأندية بالقاهرة، وبعدها ضد النصر السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة، ولكلا المواجهتين أهمية عالية، بغض النظر عن الخصمين، لأنه من المفترض أنه تم تجهيز العين للمنافسة على الاستحقاقات كافة.

وما نراه حالياً من ضعف مستوى تركيز لدى بعض العناصر، يؤكد أن هناك خللاً في الأهداف الموضوعة من قبل المدرب، الذي يريد الخروج ببطولة على أقل تقدير في الموسم الحالي.

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