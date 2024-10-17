رسائل الخريف

كن دوماً على استعداد للنهوض والحلم من جديد مهما تعثرت أحلامك، كن قادراً على التخلي عن الذكريات المؤلمة، وأسقط من ذاكرتك من جفت مشاعرهم تجاهك، تماماً كشجرة الخريف التي تجدد نفسها كلما ماتت أوراقها.

كن واقعياً بقدر قسوة الأيام وعبوسها في وجهك، وتعلم كيف تتحمل سخافات العالم وتُبقيها خارج محيط نفسك، وقل لأولئك الذين آذوك يوماً ما: لست من ينحني أو يشكو ألماً.

سافر وتحرر من أسر التعود، وجدد روحك كلما أطفأتها حماقات من هم حولك، والتصق بمن يعرف قدرك، وكن وفياً لمن اختار جوارك واكتفى بك وحدك.

اضحك من قلبك ولو لم تمنحك الدنيا سبباً، وقابل تجهّمها وعبوسها بالرضا، فلا شيء يدوم أخضر مزهراً أبداً، واقبض على وقتك واستفد منه قبل أن يتسرب العمر من بين يديك.

استيقظ مبكراً لترى تجليات المولى عز وجل ونوره في الكون، وكيف يبزغ ضوء النهار من عتمة الليل، لتدرك أن للأحزان نهاية، وأن جرحك النازف قادر على الالتئام مهما كان وجعك.

مد يد العون للجميع وساعد دون انتظار مقابل، وكن كريماً ما حييت، فلا شيء أعظم من متعة العطاء، ولا أدوم للنعم من مشاركة الخير، واقتسام الفضل بينك وبين الناس.

افتح ذراعيك لرياح الخريف لتأخذ معها انكساراتك وأوقات ألمك، واسمح لها بأن تكشف معادن الناس حولك، وتقتلع في طريقها كل الكذب والنفاق والرياء من أرضك.

أحبب بإخلاص وترفع عن الغدر والخيانة، وكن وفياً على طول الرحلة، وارحل إن لم يعد البيت بيتك والقلب قلبك.

يعلمنا الخريف أن الحياة تمضي بكل ما فيها، وأن النهايات البائسة جاءت لأن القصة لم تكن أبداً تشبهنا، ولم يكن أبطالها صادقين، ندرك ذلك بعد التعافي والوقوف من جديد، وبعد أن تنبت أوراقنا، وتكتسي فروعنا العارية، ويشتد العود ويقوى.

للخريف دوماً في حياة كل منا دروس وعبر ورسائل كثيرة، وبقدر ما نتعلم منها، بقدر ما نساعد أنفسنا على العيش بسلام ونواصل الرحلة بلا ندم.

amalalmenshawi@

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