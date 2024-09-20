تُعدُّ الدبلوماسية الإماراتية أحد أعمدة نجاح دولة الإمارات على الساحة الدولية، وبفضل القيادة الرشيدة وتوجيهات سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أصبحت الإمارات اليوم نموذجاً يُحتذى في بناء العلاقات الدولية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، فقد أثبتت الإمارات بفضل هذه الجهود، أنها دولة لا تعترف بالمستحيل في حماية مصالحها، ورعاية مواطنيها أينما كانوا.

منذ توليه مسؤولية وزارة الخارجية، قاد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العديد من المبادرات المهمة التي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية. تحت قيادته، أبرمت الدولة اتفاقيات تاريخية مع دول مختلفة، أسهمت في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وبفضل هذه الجهود، أصبحت الإمارات شريكاً دولياً موثوقاً، يسعى العديد من الدول إلى التعاون معها في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الإنسانية. كما أدت الإمارات دوراً فاعلاً في الترويج لقيم التسامح والسلام، والتي أصبحت من القيم الراسخة في سياستها الخارجية.

من أبرز الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية تصدر جواز السفر الإماراتي المرتبة الأولى عالمياً من حيث قوة النفوذ. هذا الإنجاز التاريخي يعكس قوة العلاقات التي بنتها الدولة مع المجتمع الدولي، ويعزز مكانة الإمارات دولةً تفتح آفاقاً واسعة لمواطنيها، وبفضل هذا الجواز، يمكن لحامليه دخول معظم دول العالم من دون تأشيرة أو بتسهيلات كبيرة، ما يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها الإمارات على المستوى العالمي.

ولكل قائدٍ فريق يعمل، فهناك فرق عمل متميّزة من مساعدي الوزراء والدبلوماسيين الذين يعملون بتفانٍ لتعزيز العلاقات الإماراتية مع دول العالم. هؤلاء الأفراد يعملون خلف الكواليس، لكن جهودهم تظل واضحة في نجاحات الوزارة، وبفضلها استطاعت الإمارات أن تبني شبكة علاقات دبلوماسية قوية، تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ونستذكر في الأزمات العالمية، حيث قام السفراء والقناصل بتقديم الدعم اللازم للمواطنين الإماراتيين، وضمان سلامتهم. وخلال جائحة «كورونا»، كانت السفارات والقنصليات تعمل ليل نهار، لإعادة المواطنين إلى أرض الوطن بأمان، وتوفير الرعاية الصحية لهم في الخارج.

إن ما تقوم به الدبلوماسية الإماراتية اليوم ليس إلا استمراراً لرؤية قيادة حكيمة تحرص على تعزيز مكانة الإمارات عالمياً، وفي الوقت ذاته تسعى إلى حماية ورعاية مواطنيها أينما كانوا. كل الشكر والتقدير لسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وفريقه المتميّز، ولأصحاب السعادة السفراء والقناصل الذين يمثّلون الإمارات بأفضل صورة، ويقدمون خدماتهم الجليلة في سبيل رفعة الدولة وراحة مواطنيها.

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