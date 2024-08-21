حسناً فعلت «ريرا»

حسناً فعلت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بإقرار عقوبة تكرار المكالمات التسويقية مع ضرورة حماية بيانات الملاك والمستثمرين.

ولطالما حذّرت «ريرا»، الشركات العقارية من مطورين ووسطاء من القيام بعمليات تسويق وترويج عقاري من خلال الاتصال المباشر أو عبر الرسائل النصية أو من خلال تطبيق «واتس أب»، والذي من شأنه أن يسبب الكثير من الإزعاج والتعدّي على خصوصيات الملاك والمستثمرين.

تبلغ قيمة الغرامة المطبقة لهذه المخالفة نحو 50 ألف درهم على المكتب العقاري، وإيقاف الوسيط لمدة ثلاثة أشهر، في حالة المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة ستتم مضاعفة قيمة الغرامة إلى 100 ألف درهم، وشطب الوسيط نهائياً من سجل الوسطاء.

العقوبة المغلظة التي طبقتها «ريرا» تؤكد أنه لا تهاون في أي تجاوز في السوق العقارية، والحرص على حقوق العملاء ومنع حالات الإزعاج المتكررة، والعمل على بث الثقة في السوق، وتأكيد وجود جهة تنظيمية فاعلة موجودة بالمرصاد لأي شخص يفكر في مخالفة القواعد والأنظمة.

إجراءات «ريرا» الصارمة، تستهدف الشركات التي تمارس ضغوطاً مستمرة، رغم رفض المتعاملين للخطط المعروضة، إذ يتفاجأ الأفراد باتصالات مستمرة من أكثر من موظف بالشركة لعرض مشروعات عُرِضت عليهم ورُفِضت.

لذا يجب على جميع المطورين العقاريين ضرورة المحافظة على بيانات الملاك، وعدم السماح بتسريب بيانات المستثمرين، في ظل وجود آلية لتقديم البلاغات عن الممارسات السلبية من خلال التطبيق الذكي «دبي ريست»، في الوقت نفسه يجب توخي الحذر من طرق التسويق العقاري عبر الهواتف التي تأتي من أرقام مجهولة المصدر.

ويأتي ذلك من الدور المهم الذي تقوم به «ريرا» في وضع القوانين والتوجيهات التي تشكل معالم النشاط العقاري في دبي، كما تضع وتنفذ سياسات وتشريعات تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل حل النزاعات بين المستأجرين وملاك العقارات في دبي، في ظل ما تتمتع به من الاستقلال الإداري والسلطة القانونية الكاملة، ما يمكّنها من تنظيم السوق العقارية بكفاءة عالية.