صيف «استثنائي» لعقارات دبي

يتجه القطاع العقاري في إمارة دبي إلى تسجيل فصل صيف غير مسبوق من حيث المبيعات التي تنتعش شهراً تلو آخر وموسماً بعد موسم وعاماً تلو عام، بدعم عوامل السوق والطلب الكبير، لاسيما على الوجهات البحرية أثناء هذه الفترة.

وشهدت السوق العقارية في دبي حالة من النضج خلال الأعوام الأخيرة، لذا يشهد كل موسم صيف مبيعات أعلى من العام الذي سبقه، وسط طلب كبير على العقارات الفاخرة للتملك، أو إيجار الشقق الفندقية الفاخرة، ما يشجع المطورين على إطلاق مزيد من المشروعات.

يتمتع صيف 2024 بأوضاع أكثر ملاءمة تشجع على ضخ السيولة في السوق العقارية، مع اتجاه العملاء، سواء من الأجانب أو المقيمين، إلى شراء الوحدات السكنية القريبة من الشواطئ والأماكن الترفيهية الخاصة بالألعاب المائية، نظراً لشدة الحرارة خلال الصيف.

وعلى الرغم من أن فصل الصيف لم ينتهِ بعد، إذ تبقى على نهايته 40 يوماً تقريباً، تجاوزت المبيعات العقارية حتى الآن 80 مليار درهم من 21 يونيو إلى التاسع من أغسطس، وهي مرشحة لأن تصل إلى أكثر من 120 مليار درهم خلال موسم الصيف الجاري بزيادة تراوح بين 15 و20%، قياساً على مبيعات بقيمة 102 مليار درهم في صيف 2023، ونحو ضعف المبيعات في صيف 2022 والبالغة نحو 68 مليار درهم.

وتأتي هذه الأرقام بعدما سجل يوليو الماضي رقماً قياسياً جديداً في تاريخ عقارات دبي من حيث القيمة والعدد، حيث تخطت المبيعات الشهرية حاجز 50 مليار درهم للمرة الأولى، مع تسجيل أكثر من 16.4 ألف صفقة بقيمة 50.8 مليار درهم.

المغري في القطاع العقاري في دبي هو أن الأسعار لاتزال أقل من نظيرتها في الأسواق العقارية المنافسة حول العالم، حيث تقدّم الإمارة عقارات بالجودة نفسها بأسعار أقل، على الرغم من الارتفاعات القوية التي شهدتها السوق على مدار السنوات الأربع الأخيرة.

ويتضح من البيانات أن العقارات الجاهزة استحوذت على الحصة الكبرى من المبيعات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بواقع 134 مليار درهم، ما يعادل 62%. أما مبيعات العقارات على الخريطة فبلغت 83 مليار درهم بما يعادل 38% المتبقية.

ختاماً.. لم يعد القطاع العقاري في دبي يتأثر بفترات الهدوء المرتبطة بمواسم العطلات، بما في ذلك فصل الصيف، لتصبح جميع أوقات العام صالحة للاستثمار العقاري في الإمارة، بعدما كان الأمر يقتصر على فترات محدودة خلال العام تخضع لعوامل متغيرة.

*رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com