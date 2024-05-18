كان يوماً مكتملاً بأفراحه وأتراحه، مبهجاً في بعضه وحزيناً في بعضه الآخر، ثم غدا أمس نسينا كل ما فيه من ضحكات، وتذكرنا فقط قسوته ووقته العصيب.

نظلمه حين ننعته في المطلق بالأمس «السيئ» على الرغم من أنه لم يكن مظلماً بذلك القدر الذي نذكره به.

نظلمه حين لا نتذكر فقط سوى أوجاعه، وننسى أنها كانت حافزاً للتغيير نحو حياة أفضل.

نظلمه حين نستحضر أحزانه ونتجاهل أنه كان سبباً لتعافينا ومنحنا القوة على المواجهة والبقاء، على الرغم من حماقات العالم من حولنا.

نظلمه حين نبخسه قدره ونعده عمراً ضائعاً ووقتاً مهدراً، على الرغم من كل الخبرات والدروس والعبر التي علمنا إياها.

نظلمه حين نجعله سبباً في الندم المستمر ولوم النفس، وكأن الكون توقف عنده ولم تعد لدينا فرص أخرى، ربما تكون أفضل وأجمل وأكثر سعادة.

ليس عدلاً أن نُقيّم الأمس، حيث كنا ضعفاء أو حديثي عهد بمعارك الطريق، بعيون وخبرة وصلابة اليوم، فنظل نسرد الأحداث الدامية والقصص التعيسة، والمواقف التي خذلتنا وتلك التي صمتنا فيها حين وجب قول «لا».

الأمس «السيئ» فكرة حزينة وتصور خطأ، وصورة قاتمة، وقيد يرسف فيه الحاضر، وضباب يحجب صفاء وجمال شمس الغد، وتشويش على المستقبل الذي ربما يأتي فلا يجدنا قادرين على الاستمتاع به، لكثرة ما آذينا أنفسنا ندماً على ما فات.

الأمس «السيئ» كان وقتاً بظروف مختلفة وأناس آخرين، ويجب ألا نقيسه بما وصلنا إليه الآن، ولا بما حققناه من نجاحات وقفزات بعد أن تعلمنا دروس الحياة، ونضجنا وصهرتنا التجارب والعثرات.

نحن من نسمح لكل أمس سيئ عشناه، حتى لو لم يكن كذلك، بأن يفسد علينا اليوم الجديد أو الغد المقبل، بالعيش واهمين أننا لم نفعل ما كان علينا القيام به فيه.

وعادة لا تمنحنا الحياة سلامنا النفسي وهدوء البال إلا بعد أن نتعلم كيف نتصالح مع أحزاننا الدفينة وأوقاتنا الصعبة، وننظر للأمس على أنه كان صفحة من صفحات العمر طويناها.. نتذكر عذبها وحلوها لنبتسم، ومرها لنحمد المولى عز وجل على أننا تجاوزناه.

amalalmenshawi@

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