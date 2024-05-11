قمة اليابان

تتجه الأنظار نحو اليابان، حيث يلاقي ممثل الوطن الزعيم العيناوي مضيفه يوكوهاما في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، وهي مباراة مهمة جداً، وعلى اللاعبين الحذر وعدم استقبال أي هدف في مرمى خالد عيسى، والحرص على العودة بنتيجة إيجابية، إذ يكفينا التعادل من وجهة نظري، تمهيداً للحسم في الإياب بمدينة العين.

ليس غريباً على سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، توفير أكثر من طائرة لنقل الجمهور العيناوي إلى اليابان، وهذا يعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة بأن الجمهور الإماراتي والعيناوي موجود خلفهم في المدرجات، وفي السياق نفسه هناك عمل كبير من قبل العلاقات العامة والمسؤولين في نادي العين عن الحضور الجماهيري وكل الترتيبات، خصوصاً أن المباراة الأولى مهمة جداً للزعيم.

فنياً.. أعتقد أن المدرب كريسبو يحتاج إلى لاعب بوزن المهاجم التوغولي لابا كودجو خصوصاً في النهائيات. صحيح أن المغربي سفيان رحيمي يقوم بأدوار هجومية مهمة إلا أن لابا هدّاف خطير، وقادر على التسجيل من أنصاف الفرص، وغيابه في المباراة الأولى مؤثر جداً، وأعتقد أن كريسبو يحتاجه في مباراة الإياب.

هي ملحمة وطنية يقودها الجمهور الإماراتي الداعم لممثل الوطن الذي يريد الآسيوية وهو قادر على التتويج، وطموحاتنا كبيرة للتتويج باللقب الثاني، وعلينا التركيز والانضباط لأن قوة الفريق الياباني تكمن في اللاعبين البرازيليين.

كنت أتمنى أن يكون حكم المباراة أجنبياً، لأن الحكم العربي يتعرض للضغوط، وهذا ما يؤثر عليه داخل أرضية الملعب. عموماً علينا التركيز والتمركز الصحيح في خط الدفاع ومقاومة قوة يوكوهاما في الثلث الأمامي.

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