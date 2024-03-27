أرقام قياسية جديدة

تُنبئ بيانات صفقات البيع في القطاع العقاري منذ مطلع 2024 باستمرار تحطيم المستويات القياسية خلال الفترة المتبقية من العام، لذا سأسلط الضوء في مقالي هذا على أبرز الأرقام التي حطمها القطاع العقاري منذ بداية هذا العام.

حقق القطاع أرقاماً عدة غير مسبوقة منذ بداية العام، آخرها تسجيل مبيعات بقيمة 100 مليار درهم حتى 22 مارس الجاري، خلال فترة أقل من نظيرتها في العام الماضي، المسجلة خلال 100 يوم حتى يوم 11 أبريل 2023.

كما سجلت حركة المبيعات العقارية أيضاً أفضل أداء لشهري يناير وفبراير على الإطلاق، فيما تعد نهاية مارس الجاري غير بعيدة لتضيف شهراً قياسياً ثالثاً على التوالي، إذ بلغت المبيعات حتى كتابة المقال أكثر من 28 مليار درهم (مقارنة بنحو 34 مليار درهم للشهر نفسه من العام الماضي)، بينما يتبقى على نهاية الشهر خمس جلسات تداول.

كما من المتوقع أيضاً أن تكون مبيعات السوق العقارية خلال رمضان هذا العام قياسية، إذ لامست 18 مليار درهم خلال النصف الأول من الشهر الكريم، فيما كانت السوق قد سجلت مبيعات هي الأعلى في تاريخها، تجاوزت حاجز 30 مليار درهم في رمضان 2023.

وتعد الأرقام القياسية، السالف ذكرها، وغيرها كثير في الطريق، جديرة بالملاحظة مع طفرة ملحوظة وغير مسبوقة، وتعطي إشارات على أن السوق العقارية في دبي على موعد مع أعلى أداء سنوي هو الأفضل على الإطلاق ليكسر الرقم القياسي المسجل في عام 2023.

ويأتي هذا الأداء الاستثنائي بعدما سلكت السوق العقارية في دبي مساراً صاعداً منذ التعافي من جائحة كورونا في عام 2020، حيث ارتفعت من 69.8 مليار درهم في 2020، إلى 149 مليار درهم في 2021، ثم إلى 265.5 مليار درهم في 2022، وأخيراً 401.2 مليار درهم في العام الماضي.

وبالتالي، فإن النمو المنتظر هذا العام سيكون مبنياً على حالة الزخم المستمرة في آخر خمس سنوات، مع الاستفادة من حزمة من التسهيلات والقوانين للمستثمرين العقاريين، مثل الإقامة الذهبية، في وقت حافظت فيه عقارات الدولة عموماً، ودبي خصوصاً، على مستويات مرتفعة من عائدات الاستثمار في أصعب الظروف، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية بوصفها إحدى أهم الوجهات للاستثمار العقاري.

ومن المتوقع كذلك أن تزداد رغبة المشترين المحليين والدوليين بامتلاك المساكن والعقارات الفاخرة في 2024، في ظل جودة المشاريع الحالية التي تتميز بتجهيزات ومرافق عالمية المستوى، علاوة على القواعد الصديقة للمستثمرين والبيئة المعفاة من الضرائب.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

WalidAlzarooni@

walid.alzarooni@gmail.com

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