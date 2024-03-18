أراضٍ من ذهب

في دبي فقط، يمكن بسهولة تحويل الرمال إلى ذهب يطلبه البعيد قبل القريب، ويتمنّاه القاصي والداني.

يأتي ذلك في وقت تعيش فيه الإمارة أزهى عصورها العقارية على الإطلاق، لتسجل زيادة ملحوظة في قيم صفقات بيع الأراضي، في مؤشر على استمرار حالة الزخم القوي داخل السوق منذ انتهاء جائحة كورونا عالمياً. وتشهد السوق صفقات يومية كبرى لكبار المطورين العقاريين منذ بداية العام الجاري، وفقاً لبيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. من بين تلك الصفقات - مثالاً لا حصراً - بيع قطعتي أرض في «مجمع دبي للاستثمار الثاني»، بقيمة 4.3 مليارات درهم في يومين فقط، وقبلها صفقة لشركة «أرادَ» العقارية بقيمة 600 مليون درهم. كما شهدت السوق صفقة رهن كبرى على قطعة أرض في «واحة دبي للسيليكون» بـ816 مليون درهم.

وتبرز المنافسة بين المطورين العقاريين في دبي على الأراضي، في وقت تقلصت فيه مخزونات الأراضي على مدى سنوات عدة لدى العديد منهم. وهذه المنافسة يصفها العديدون بـ«الصحية»، خصوصاً في منطقة «داون تاون» أو المناطق ذات الواجهة البحرية، إذ إنها تؤكد الطفرة الكبيرة داخل السوق، والرغبة في إطلاق مشروعات جديدة. ويتزامن ذلك مع نقص المعروض من أراضي التطوير، الأمر الذي دفع بالأسعار إلى الارتفاع خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل الطلب المتزايد الذي تشهده السوق، وسط سعي المطورين العقاريين إلى اقتناء أفضل الأراضي في دبي، تمهيداً لإطلاق مشروعات جديدة مستقبلاً.

كما يعكس الطلب الكبير على الأراضي، رغبة نوعية من المستثمرين الذين يفضلون اقتناء الأراضي لغرض الاستثمار وتحقيق عائدات مرتفعة، مع استمرار ارتفاع الأسعار في السوق، أو رغبة لدى المتعاملين الصغار الذين يرغبون في بناء منازلهم، والإشراف على جميع مراحل البناء.

وفي ضوء هذا التنافس المحموم نظراً لشح المساحات المتاحة من الأراضي، فإنه من المتوقع أن تشهد السوق زيادة في أسعار الأراضي العام الجاري، بمعدلات تفوق نمو أسعار الوحدات السكنية، فيما ستكون لدى المطورين الذين يملكون مخزوناً جيداً من الأراضي، ميزة تنافسية كبيرة حالياً.

تقف خلف هذا الزخم العقاري المثير للإعجاب، قيادة حكيمة، ورؤية رشيدة تحولت إلى قوانين وسياسات ولوائح جعلت المستحيل ممكناً، وحوّلت الرمال إلى ذهب.

وفي الصميم من كل هذا، تقف سياسات تنظيم الأراضي والعقارات، ودائرة الأراضي والأملاك، فهي واحدة من أفضل الإدارات في العالم بحسب اعتراف البنك الدولي.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

WalidAlzarooni@

walid.alzarooni@gmail.com



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