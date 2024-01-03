مسيرة حافلة بالإنجازات

وصل القطاع العقاري في دبي إلى مرحلة من النضج المتكامل في جميع جوانبه، مع استمرار سعي الجهات التنظيمية إلى تطوير التشريعات واللوائح الحاكمة باستمرار للحفاظ على انضباط السوق، بما يرفع ثقة المستثمرين. وبلاشك فإن مركز فض المنازعات الإيجارية يقوم بدور محوري مؤثر في ضبط التعاملات الإيجارية في الإمارة.

عشر سنوات حافلة بالإنجاز والعطاء هي مسيرة مركز فض المنازعات الإيجارية، التي انطلقت وفقاً لرحلة منهجية تطويرية، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكل المعنيين بقطاع تأجير العقارات، والقطاعات المرتبطة بها، وتطوير آليات إجراءات البت في المنازعات، وترسيخ منظومة قضائية متخصصة للنظر فيها، وفقاً لآلية مبسطة وسريعة.

ومن منّا، ينسى دور مركز فض المنازعات الإيجارية أثناء جائحة كورونا، بعد أن لمس تعاطفاً كبيراً من قِبل العديد من الملاك تجاه المستأجرين المتعثرين، بسبب الظروف الإنسانية التي طالت الكثيرين.

وكذلك تعامل المركز الفوري عبر موظفيه الأكفاء، مع جميع الشكاوى الواردة إليه عبر وسائل الإعلام، وقنوات التواصل الاجتماعي، وبما لا يؤثر سلباً في الخدمات التي تمسّ الحاجات الضرورية للمالك والمستأجر.

كما يرسم المركز مساراً استراتيجياً يحدد معالم مستقبل التقاضي، وينسجم تماماً مع رؤى وتوجهات دبي في ترسيخ مكانتها كأفضل وجهة عقارية إقليمياً وعالمياً.

وفي السنوات القليلة الماضية، قام المركز بتطوير أول منظومة إيجارية قضائية ذكية في العالم متاحة للمتقاضين، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، مع تركيز الإمارة على تبني منهجية مستدامة ونموذج عقاري وإيجاري ريادي.

وفي ديسمبر الماضي، توّج المركز مسيرته المستدامة بإطلاقه للمحكمة الافتراضية بتقنية الميتافيرس، وهي أول منصة افتراضية لإدارة جلسات التقاضي عن بُعد، إلى جانب تفعيل خدمة المسبار القضائي التي توفّر جميع خدمات التقاضي في المركز بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وبالنظر إلى إنجازات المركز أيضاً، فإن دقة التقاضي والفصل في المنازعات الإيجارية بلغت 90% في عام 2021، ثم زادت إلى 93% في العام الماضي، ووصلت إلى 100% خلال عام 2023.

كما اعتمد المركز خطة الربط الرقمي، وقد أنجز حتى الآن ربطاً مع 10 جهات حكومية محلية واتحادية، بما في ذلك وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والجمارك وأمن المنافذ، ومصرف الإمارات المركزي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.

WalidAlzarooni@

walid.alzarooni@gmail.com

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.