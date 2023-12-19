عقارات دبي 2024 ستكون أقوى

في توقعات مخالفة للعادة، برز مقترح من أعضاء «الفيدرالي الأميركي» بخفض أسعار الفائدة على الأقل ثلاث مرات خلال عام 2024، متوقعين خفضها بنحو 75 نقطة أساس. ويأتي هذا بعد الإعلان عن تثبيت في الأسعار خلال الاجتماع الأخير في الأسبوع الماضي، وإبقائها عند نطاق 5.25 و5.5%، وهذه النسبة المتوصل إليها بعد 11 ارتفاعاً منذ مارس 2022، مصنفة الأعلى في تاريخ أسعار الفائدة خلال 22 عاماً. وعلى الاتجاه نفسه أبقى المصرف المركزي على النسبة نفسها عند 5.4% نقطة أساس.

حتى اللحظة، حالة عدم اليقين بشأن اقتصاد عالمي متماسك وقوي وخالٍ من التضخم لاتزال مستمرة، ومن المحتمل جداً بحسب بنوك عالمية، أن يتم التخفيض خلال الربع الثالث أو الأخير من العام المقبل مع ارتفاع مرتقب خلال يناير 2024 وتثبيت مستمر بعدها، لكن هذا التثبيت والتوقعات الخاصة بالتخفيض، تعطي بصيصاً من الأمل للاقتراض العقاري على مستوى الأفراد والشركات، ما يعني تحرك الشركات والمستثمرين لتفعيل الخطط الاستثمارية المؤجلة، وتوسعتها في القطاع العقاري العام المقبل، ما يدعم نشاط السوق، ويعزز رحلة الطلب القوية التي سجلتها سوق عقارات دبي خلال العام الجاري، علماً أن ارتفاع أسعار الفائدة لم يؤثر كثيراً على مستوى الطلب العقاري في سوق دبي، لأن الشراء اعتمد على «النقد» أكثر منه على التمويل عبر البنوك، ولايزال الشراء نقداً حتى اللحظة مستمراً، فإذا ألقينا نظرة على السوق والتداولات العقارية اليومية التي تسجلها الدائرة، فإننا نجد أن أكثر من 70% من مشتري العقارات في دبي يشترونها نقداً، ما شكل دعامة حمائية صلبة للقطاع العقاري من التأثيرات الجانبية لارتفاع تكاليف الإقراض العقاري، وأسهم في تحقيق مبيعات قياسية في عام 2023 ستتجاوز 400 مليار درهم.

إذا تحركت الخطط الاستثمارية المؤجلة خلال العام المقبل، إضافة إلى استمرار الشراء النقدي، فإن القطاع سيسجل خلالها قفزة تاريخية جديدة تكسر مكتسبات العام الجاري من حيث القيمة الإجمالية للمبيعات والعائدات الاستثمارية، وأسعار العقارات المرجح لها المزيد من الارتفاع، وهذا ما يجب العمل عليه مبدئياً من خلال دراسة متأنية لما حققه القطاع في 2023، ومراقبة التطورات بالساحة العالمية خلال العام المقبل.

حتى الآن ورغم كل التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم وأثرت سلباً على أكبر الأسواق العقارية العالمية بما فيها الأميركية والأوروبية والصينية، ظلت دبي بعيدة عن هذا التأثر بسبب السياسات الرشيدة والتحفيزات التي اتخذتها الحكومة، ما يعطينا الثقة الكبيرة في سياسات الحكومة الذكية، وإداراتها الفعالة أثناء الأزمات، للحفاظ على استمرار قوة سوق العقارات في دبي وتعزيز الثقة بها.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae