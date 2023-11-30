«يدوم عزك يا وطن»

صباحك أمل وعمل وأحداث وفعاليات وإنجاز لا يعترف بالمستحيل.

صباحك أمان يعمّ البشر والطير والشجر، ولا يُفرّق بين جنس أو لون أو دين، ويساوي بين الجميع.

صباحك عطاء يمتد للإنسان في كل بقاع الأرض، يبحث عن المعوزين والمنكوبين بلا منّ أو تفضّل أو شروط.

صباحك حب يتعايش به الناس ويؤلّف القلوب، ويربّت على كتف الغريب ويخبره بلطف وود: مرحباً بك وسط أهلك.

صباحك كرم يفتح الأبواب ويمنح العطايا، ويوفّر الفرص ويشد على اليد، ويُجبر الخواطر ويهدّئ الروع.

صباحك خير يملأ العيون رضاً وراحة، ويبشّر بأن القادم أجمل، وأن «الرزق رزق الله والأرض أرض الله».

صباحك علم خفاق ونشيد تردده القلوب «عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا».

صباحك تكاتف 10 ملايين من البشر يتمتعون بالحياة على أرضك يحملون جميعهم جنسية «إنسان».

صباحك انضباط ونشاط وقوانين، ونظام يشمل كل شيء في عدالة ومساواة تراعي هدفها الأول وهو تذليل الصعاب وتيسير حياة الناس.

صباحك سعادة ترتسم على وجوه الكبار والصغار كلما حلّ عيد أو مناسبة تلوّن أيامك بلون الفرح، وتزيّن البيوت بالأعلام وتزيد جمال الطقس جمالاً.

صباحك احتفالات بعيدك الوطني الثاني والخمسين واسمك مرادف للعز والأمان والسلام.

صباحك أغنيات ودعوات «يدوم عزج يا إمارات المحبة والسلام».

amalalmenshawi@

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