تأهيل المناطق السكنية القديمة

تحتضن المناطق السكنية القديمة في إمارة دبي - بما في ذلك الراشدية وأبوهيل والقصيص - مجمعات فلل سكنية للمواطنين منذ فترة طويلة.

وفي حين تواصل دبي حالياً نهضة عمرانية غير مسبوقة، وضخّ استثمارات ضخمة في قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية، فإنه من المتوقع أن تستفيد العقارات السكنية القديمة من هذا التطوير، بما يواكب هذه النهضة.

فتغيير استعمال بعض الأراضي في هذه المناطق من نظام فيلاّ سكنية إلى نظام سكني لفلل متلاصقة، أمر سيمكّن ملاّك الأراضي من إعادة البناء حسب الاستعمال الجديد لهذه الأراضي، واستغلال أراضيهم بشكل مُجدٍ اقتصادياً.

وهناك كثير من المقترحات والحلول يمكن أن تشمل هذه المناطق، منها إعادة تأهيل الفلل المنتشرة في الأماكن القديمة، أو تغيير نشاطها، وتكون الحكومة صاحبة هذه الأفكار والداعمة لها، بما يساعد على تعزيز المعروض العقاري داخل السوق.

كما يمكن تطوير المنطقة المحيطة بهذه الفلل من مجرّد سكن عائلي فقط، لتشمل أنماطاً أخرى من الاستثمار العقاري، والعمل على تقسيم الفلل ذات المساحات الكبيرة بشكل يفيد الجميع.

وقد يكون النشاط التجاري مطروحاً لبعض الفلل ذات الأماكن المميزة، ولا يقتصر الأمر على الجانب السكني فقط.

إن تحويل الفلل إلى «استثمارية»، يساعد على ربط الناس بهذه المناطق، إلى جانب إحيائها عن طريق ضخّ استثمارات جديدة، كما يمكن للبنوك إتاحة قروض لأصحاب هذه الفلل بعد تغيير نشاطها، بما يعود على الجميع بالفائدة، سواء الملاّك أو البنوك.

يأتي هذا بهدف تحسين المظهر الجمالي العام لإمارة دبي، وتطوير بعض مناطقها.

وتتزامن هذه المقترحات مع «خطة دبي الحضرية 2040» التي تركز على توفير الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للمواطنين في مجتمعات متكاملة، تشمل المساحات الخضراء، والمراكز التجارية، والمرافق الترفيهية، إضافة إلى إعادة إسكان المواطنين في المناطق القديمة لتعزيز ارتباطهم بتلك المناطق.

ويمكن لتطوير المناطق القديمة أن تشملها أهداف «خطة دبي الحضرية 2040» التي تتبنّى خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة.

مثل هذا التبنّي قد يوفر العديد من الفرص أمام شركات التطوير العقاري، ويزيد النشاط داخل السوق، ويكون أحد العناصر الداعمة لاستمرار الزخم، وتعزيز القيمة في سوق العقارات في دبي خلال السنوات المقبلة.

*رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com