عقارات دبي في الطليعة

تألق مستمر لعقارات دبي مكّنها من أن تتبوأ الصدارة العالمية في مجال العقارات الفاخرة.

وتؤكد التقارير المتواترة أخيراً استمرار حالة التألق غير المسبوقة التي يعيشها القطاع العقاري في دبي، ومن بين تلك التقارير التي تظهر جاذبية عالمية وقدرة كبيرة لسوق دبي العقارية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومنافسة الوجهات الاستثمارية العالمية في قطاع العقارات، جاء تقرير شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك».

يشير التقرير إلى أن دبي رسخت صدارتها عالمياً في قيمة مبيعات العقارات الفاخرة خلال الربع الثاني من 2023، إذ سجلت أعلى رقم مبيعات للعقارات الفاخرة على مستوى العالم منذ بداية العام الجاري، ما يجعل الإمارة تبتعد في الصدارة عن أقرب منافسيها مثل: لندن، وهونغ كونغ، ونيويورك.

يأتي ذلك بدعم مباشر من استمرار الزيادة الكبيرة في عدد القادمين إلى دبي من أصحاب الملاءة المالية العالية، وتزايد جاذبية الإمارة، وجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة، لتشهد سوق العقارات في دبي ازدهاراً، مخالفاً للاتجاه السائد في أجزاء كثيرة من العالم، حيث انخفضت قيم المنازل وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وتوقعات النمو القاتمة عالمياً.

تقرير إضافي يظهر أن أغسطس الماضي شهد ارتفاعاً في قيم الشقق في دبي، في أعلى وتيرة منذ ما يقرب من 10 سنوات، بحسب ما ذكرت مجموعة «سي بي آر إي»، ليضيف إلى انتعاش العقارات الذي حول الإمارة إلى واحدة من أهم أسواق المساكن، حول العالم.

ووفق التقرير الذي نقلته وكالة «بلومبيرغ»، فإن سوق العقارات في دبي، والتي لاتزال مدفوعة بالطلب على الفلل، تشهد الآن ارتفاعاً في أسعار الشقق التي تشكل نحو 85% من المعروض من المساكن في الإمارة، التي وصفتها بمركز الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت أسعار الشقق 20% في المتوسط خلال العام الجاري حتى أغسطس الماضي، ما يمثل أفضل أداء منذ نوفمبر 2022.

أما التقرير الآخر الذي يستند إلى بيانات رسمية صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فيظهر تصدر دبي بقيمة التداولات العقارية محلياً وخليجياً خلال النصف الأول 2023، إذ حققت التصرفات العقارية في دبي منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية يونيو الماضي نحو 69.4 مليار دولار، تمثل ما نسبته 79% من إجمالي التداولات العقارية في دولة الإمارات البالغة 88.3 مليار دولار، فيما تستحوذ دبي على 56.5% من إجمالي تصرفات العقارات الخليجية التي بلغت 122.7 مليار دولار في النصف الأول.

أكدت هذه التقارير أن عائدات الإيجار في دبي أعلى بكثير مما يمكن أن يحصل عليه المستثمرون في لندن، أو نيويورك، أو هونغ كونغ.

وتقدر مجموعة «سي بي آر إي» العائد من إيجار الشقق في دبي بنحو 7.34%، وتشير إلى أن دخل هذا الإيجار غير خاضع للضريبة، وبالمقارنة يبلغ متوسط العائد في لندن 4.18%، أما في وسط لندن الرئيس، حيث تعيش الأغلبية الساحقة في شقق، فيكون بنسبة 3.6%، فيما يبلغ متوسط الإيجار السنوي للشقق في دبي 106 آلاف و674 درهماً، و322 ألفاً و573 درهماً للفلل.

يأتي كل ذلك نظراً لما تتمتع به إمارة دبي من سهولة الإجراءات، وقوة التشريعات التي تحمي المستثمرين، والتسهيلات غير المسبوقة المقدمة لمنح الإقامة والجنسية مقابل شراء عقار، ويعزز من مكانة القطاع في دبي، الموقع الاستراتيجي الذي تشغله، كما يعتبر الاستقرار السياسي، والاقتصاد المتنوع من بين الاعتبارات الرئيسة لمعظم المستثمرين.

WalidAlzarooni@

walid.alzarooni@gmail.com

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

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