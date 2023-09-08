عن الذكاء الاصطناعي والفن الحقيقي

أثار ظهور مولدات صور الذكاء الاصطناعي، مثل DALL-E 2، وDiscord، وMidjourney، وغيرها، جدلاً حول ما إذا كان ينبغي اعتبار الفن الناتج عن الذكاء الاصطناعي فناً حقيقياً - وما إذا كان يمكن أن يؤدي ذلك إلى الاستغناء عن الفنانين والمبدعين من بني البشر. تحدثت الجريدة مع أعضاء هيئة التدريس المشاركين في إنتاج الفن - كاتب، ورسام رسوم متحركة، ومهندس معماري، وموسيقي، وفنان وسائط مختلطة - لسؤالهم عما إذا كانوا يرون الذكاء الاصطناعي تهديداً أو أداة لتعزيز إبداعهم وخيالهم.

في مقابلة مع مجلة هارفارد غازيت، قالت الروائية وكاتبة القصة القصيرة دافني كالوتاي، معلمة ببرنامج الكتابة الإبداعية، إنها قامت مؤخراً بتحكيم مسابقة قصة، وكانت قراءة القائمة المختصرة بمثابة دليل على التحديات التي قد يواجهها الذكاء الاصطناعي في إنشاء كتابة جيدة مقابل كتابة رائعة.

«لقد فاجأتني أفضل هذه القصص التي كتبها طلابي بـ: 1- طرق فريدة لرؤية العالم (الشخصية)، 2- الأصالة اللغوية، 3- تفاصيل لا تضاهى ولا يمكن أن تأتي إلا من التجربة الشخصية. تمت كتابة قصص أخرى بمهارة، ولكنها افتقرت إلى عناصر الأصالة والمفاجأة. يعد الذكاء الاصطناعي تقليداً رائعاً وسريع التعلم، وقد يكتب بسهولة أعمالاً قوية في أوضاع يمكن التعرف إليها، ومع التجريب اللغوي إذا طُلب منه ذلك، ولكن - على ما أعتقد - سيفتقر إلى البصيرة والخبرة الحقيقية.. ورؤية حقيقية من العيش في عالم مادي معين».

أما عازف الساكسفون، وعازف الإيقاع، والملحن يوسفاني تيري، محاضر أول في الموسيقى ومدير فرق الجاز، فقال «عندما يتعلق الأمر بالجانب الأدائي للموسيقى، فإن الذكاء الاصطناعي لا يشكّل مصدر قلق بالنسبة لي. يمكن للموسيقى أن تنقل المشاعر وتمثلها، ولا يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بأي من هذين الأمرين حتى الآن. خاصة في موسيقى الجاز والموسيقى الإبداعية، الموسيقى هي تأليف لحظي، وهي شيء يحدث عندما يتعاون الموسيقيون على خشبة المسرح. هذا الشعور بالتفاعل، أو القدرة على التفاعل في اللحظة، هو شيء لا يستطيع الذكاء الاصطناعي إعادة إنتاجه، لأن القيام بذلك يتطلب أن تكون ذكياً، وأن تكون لديك القدرة على استخدام فضولك ومفرداتك الموسيقية. عندها فقط، يمكنك أن تكون قادراً على التفاعل وإنشاء الموسيقى بطريقة عفوية».

فيما يتعلق بالتأليف، نعلم أن الذكاء الاصطناعي قد تم استخدامه لتأليف الموسيقى للأفلام والتلفزيون منذ سنوات عدة. وهذا أمر مثير للقلق لأن الذكاء الاصطناعي يقوم بالعمل الذي اعتاد الموسيقيون القيام به. ولكن عندما تسمع تلك المقطوعات الموسيقية بوساطة الذكاء الاصطناعي، فإنها تفتقر إلى المفاجأة والعاطفة وحتى الصمت. أحب الدراما في الموسيقى، وبالنسبة لي، العاطفة في الموسيقى مهمة، والذكاء الاصطناعي لم يصل إلى هناك بعد. أما بالنسبة لكيفية وصول الموسيقى إلى الناس، فقد شهدنا هنا تغيرات هائلة. تستخدم العديد من منصات الموسيقى لدينا، مثل Spotify وYouTube وiTunes وما إلى ذلك، ميزات تعتمد على الخوارزمية، وتقدم توصيات موسيقية بناءً على ما تستمع إليه. نعلم جميعاً أن الذكاء الاصطناعي يقف وراء ذلك. يرغب الموسيقيون في رؤية الخوارزميات تقترح ملحنين أقل شهرة بدلاً من أولئك الذين يتمتعون بشعبية كبيرة بالفعل. وينبغي للتكنولوجيا الجديدة أن تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على هذا المجال، والتأكد من قدرة الناس على الوصول إلى أشياء خارجة عن الاتجاه السائد، وتعلم كيفية التعرف على التقاليد الموسيقية التي لا تنتمي فقط إلى العالم الغربي.

من المهم الترحيب بالذكاء الاصطناعي بأذرع مفتوحة لمحاولة فهم ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي لنا والعمل معه بطرق إبداعية. يُنظر إلى أي تكنولوجيا جديدة في البداية على أنها تهديد للوضع الراهن، مثل الطريقة التي تم بها استقبال الراديو عند بثه لأول مرة. وكانت هناك دائماً حركات تعارض تلك الابتكارات. لا أعتقد أن الذكاء الاصطناعي مختلف، لكن يجب أن نتذكر أن كل هذه الابتكارات هي من صنع الإنسان، ونحن كبشر يمكننا الإبداع والابتكار. كموسيقيين، أعتقد أننا يجب أن نفتح أعيننا وآذاننا وأذرعنا للعمل مع المعرفة والابتكارات الجديدة التي يمكن أن يجلبها الذكاء الاصطناعي.

• من المهم الترحيب بالذكاء الاصطناعي بأذرع مفتوحة لمحاولة فهم ما يمكن أن يفعله لنا والعمل معه بطرق إبداعية.

باحث زائر في جامعة هارفارد

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