أساليب غير مقبولة!

لا شك أن مجال التسويق العقاري في دبي يشكل جزءاً مهماً من منظومة النجاحات الاستثنائية التي سجلها قطاع العقارات الواعد في الإمارة خلال الآونة الأخيرة، إذ يعد هذا المجال أيضاً أمراً ضرورياً للقطاع، بدءاً من جذب متعاملين محتملين جدداً، ثم تحويلهم إلى متعاملين مؤكدين ومشترين، وإتمام صفقة البيع.

وتتحقق قوة القطاع العقاري في دبي من جودة المنتج المقدم وتنوعه، علاوة على التشريعات المنظمة الأكثر كفاءة، في ظل نضج المنظومة العقارية ككل، سواء جهات تنظيمية، أو مطورين، أو وسطاء.

وفي حين أن التسويق العقاري تحكمه ضوابط عدة، إلا أنه في الوقت ذاته له هدف واحد ومحدد، وهو «البيع ثم البيع»، وهو الهدف الأسمى عند كل المطورين العقاريين، والوسطاء.

ومن المسلمات الآن القول بأن أساليب التسويق العقاري مسألة في غاية الأهمية للمطورين والمتعاملين، ولا يمكن الاستغناء عنها، إذ يخصص الكثير منهم جزءاً كبيراً من الميزانية العامة لكلفة المشروع، للإنفاق على التسويق، وحياتنا اليومية تزخر بكم هائل من الإعلانات بمختلف الوسائل والأفكار، وهذا الكم الهائل قد يتسرب إليه بعض الأساليب التي تفقده بعض الصدقية، وتصيب المستخدم النهائي بضرر.

والأساليب غير المقبولة في التسويق العقاري فيها نوع من الخداع للمستثمر، من ضمنها «قيام بعض الشركات للمقيمين في الخارج بالترويج للقدوم إلى دبي، والحصول على إقامة كاملة المصروفات مع أسعار تذاكر الطيران، وحتى في حال عدم شراء العقار لن يتحمل المتعامل أي تكاليف، وهذا غير منطقي بطبيعة الأشياء».

وفضلاً عما سبق، فإن الشراء عن بعد قد يشهد قيام العديد من الوسطاء العقاريين بمحاولة التسويق وجذب مستثمرين من الخارج، حتى إن بعضهم يقع في تجاوزات تتعدى دور الوسيط، ومن بينها القيام بدور المعاين للعقار نيابة عن المستثمر، وهذا ليس في مصلحة الطرفين، حتى لا ندخل في مشكلات مستقبلية.

بكل تأكيد، لا يصب أسلوب الإغراء المتبع من قبل المسوّقين في مصلحة المستثمرين أو الوسطاء أنفسهم، وغير مقبول، لأن المتعامل قد ينجذب عن طريق إعلانات الـ«سوشيال ميديا» إلى عقار معين، ولكن يفاجأ عند الدخول في التفاصيل بأن الإعلان غير حقيقي، وهذا يترك انطباعاً سلبياً.

ما ذُكر أعلاه، يبقى مجرد حالات فردية يجب التعامل معها كل على حدة، ولا ترقي إلى مستوى الظاهرة، لتبقى أساليب التسويق العقاري في دبي تعمل ضمن استراتيجية مترابطة وناجحة.

وحتى يبتعد المستثمر عن الإعلانات الوهمية، فإن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أصدرت من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، تعميماً تؤكّد فيه بدء تطبيق خدمة «مضمون» الإلكترونيّة الجديدة ضمن نظام «تراخيصي»، والمتمثلة بإصدار رمز استجابة سريعة «كيو آر كود» لأي تصريح إعلان عقاري صادر عبر النظام، بهدف حوكمة الإعلانات العقاريّة ضمن جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث إجراءات الحوكمة العقاريّة، وزيادة ثقة المستثمرين.

وتُعد الشركات العقارية كافة مُلزمة بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على جميع الإعلانات العقارية، سواء المرئية أو المقروءة، ما يمكّن المتعاملين من التأكد بسرعة وفاعليّة من صحة الإعلان العقاري، ومن أنه معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري.

WalidAlzarooni@

walid.alzarooni@gmail.com

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

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