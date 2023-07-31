عقارات دبي.. والتكنولوجيا

تؤكد الطفرة غير المسبوقة التي يمر بها القطاع العقاري في دبي حالياً، حاجة المطورين العقاريين إلى الاستمرار في تبني أحدث أدوات التكنولوجيا ضمن نظام مركزي يسمح بالاستفادة من تلك الأدوات الحديثة والمبتكرة بأفضل طريقة ممكنة على المدى الطويل.

ومن شأن هذا التوجه الملح، أن يغير المشهد العام للقطاع، ليحلق به نحو آفاق جديدة أكثر استثنائية واستدامة.

يأتي ذلك، بعد أن سجلت شركات التطوير العقاري التي تبنت حلول التكنولوجيا الحديثة والمتطورة مثل الجولات الافتراضية، والعروض ثلاثية الأبعاد، اهتماماً واسعاً من جانب المتعاملين، ما ساعدها على تحقيق نجاحات لافتة لا سيما في الفترة التي تزامنت مع جائحة «كوفيدـ19».

وهذه الأدوات ليست سوى غيض من فيض لأدوات التكنولوجيا التي يستخدمها المطورون في إطار تفكيرهم المستقبلي للتواصل مع المستثمرين، وإن كان ذلك في إطار مبتكر وغير تقليدي.

وبينما تمضي بوصلة دبي نحو المستقبل بمؤشرات واضحة وعبر أهداف كبيرة، وتنفيذ سريع لتكون ضمن أفضل مدن العالم في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل وأتمتة الحياة بالكامل، يشكل قطاع العقارات المحلي بما له من سمعة عالمية قوية ميداناً جديداً للتفوق التكنولوجي، مع إيمان راسخ لدى جميع الأطراف المعنية بالقطاع بضرورة تبني استراتيجيات تقنية جديدة.

ويدرك القطاع العقاري أهمية احتضان الابتكار، ما يؤدي إلى ظهور التكنولوجيا الخاصة أو التكنولوجيا العقارية، والتي تهدف إلى تبسيط العمليات المرتبطة بصفقات العقارات، والمساهمة في النمو المستمر للسوق، وهو ما تسعى إليه شركات تكنولوجيا الممتلكات أيضاً لزيادة راحة البحث عن العقارات وشرائها، وتعزيز الوصول إلى السوق في النهاية من خلال توفير بيانات أكثر دقة حول السوق.

وفي هذا الإطار، جاء إعلان دائرة الأراضي والأملاك في دبي مايو الماضي، عن إطلاق مشروع «حاضنة الابتكار العقاري 2023»، بهدف الإسهام في استقطاب الشركات العالمية الناشئة في الابتكار العقاري، وبناء قدرات ومهارات الأفراد والشركات المحلية في القطاع. وهذه خطوة مهمة لاختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة، بهدف أن تكون دبي مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات.

كما تؤكد التزام «أراضي دبي» بمواصلة الجهود كافة لتعزيز إسهام القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة، وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، والتكامل الحكومي وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقارية، وتوفير بيئة عالمية المستوى وجاذبة للاستثمار، تماشياً مع جهود القيادة التي تسعى إلى زيادة إنتاجية الاقتصاد عبر الابتكار وتبنّي الحلول الرقمية.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

WalidAlzarooni@

walid.alzarooni@gmail.com

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